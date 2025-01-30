تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف موعد إطلاق Pixel 9A.. أقرب مما تتوقع!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما أعلنت جوجل عن هواتف سلسلة Pixel A خلال مؤتمر Google I/O كل عام، مع إتاحتها للشراء بعد أسابيع أو حتى أشهر من الإعلان. لكن يبدو أن Pixel 9A سيكسر هذه القاعدة هذا العام، إذ يكشف تقرير جديد أن الهاتف سيصل إلى الأسواق في وقت أقرب بكثير من المتوقع.

يبدو أن الإطلاق المبكر لـ Pixel 9A يأتي استكمالًا لاستراتيجية جوجل الجديدة، التي بدأت مع سلسلة Pixel 9. فبدلًا من موعد الإعلان التقليدي في أكتوبر، كشفت جوجل عن سلسلة Pixel 9 في أغسطس 2024، أي قبل شهرين من المعتاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن Android Headlines، ستعتمد الشركة النهج نفسه مع Pixel 9A، حيث ستعلن عنه في مارس بدلًا من مايو. من المتوقع أن يبدأ الطلب المسبق يوم 19 مارس 2025، على أن يتم شحن الطلبات في 26 مارس، وهو نفس اليوم الذي سيصبح فيه الهاتف متاحًا في متاجر البيع بالتجزئة.

من ناحية الأسعار، كشف تقرير سابق أن نسخة 128 جيجابايت من Pixel 9A ستُطرح بسعر 499 دولارًا، بينما سيكلف إصدار 256 جيجابايت 599 دولارًا، أي بزيادة 40 دولارًا مقارنة بسعر Pixel 8A بنفس السعة.

هذه الزيادة قد لا تُرضي بعض المستخدمين، خاصة أن خيار 256 جيجابايت سيكلفهم 100 دولار إضافية مقارنة بالإصدار الأساسي. أما أولئك الذين يشترون نسخة mmWave الخاصة بشبكة Verizon، فسيدفعون 50 دولارًا إضافيًا فوق السعر الأساسي.

يأتي Pixel 9A مزودًا بشاشة OLED بحجم 6.2 بوصة من نوع Actua، تدعم معدل تحديث 120 هرتز مع حماية Gorilla Glass 3. يعتمد الهاتف على معالج Tensor G4، مقترنًا بـ 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

أما الكاميرات، فيضم الجهاز مستشعرًا أساسيًا بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا Ultrawide بدقة 13 ميجابكسل، في حين تأتي الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 13 ميجابكسل.

من ناحية البطارية، زوّدت جوجل الهاتف ببطارية بسعة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 23 واط، وهو تحسن ملحوظ مقارنةً بـ Pixel 8A، الذي جاء ببطارية 4492 مللي أمبير وشحن 18 واط فقط. رغم ذلك، يظل الشحن اللاسلكي محدودًا عند 7.5 واط، وهو أمر قد يخيب آمال بعض المستخدمين.

سيتوفر Pixel 9A بأربعة ألوان: Obsidian وPorcelain وIris وFeary. وسيدخل الهاتف في منافسة قوية مع عدد من الأجهزة المتوقع إطلاقها في مارس، مثل Nothing Phone (3A) وNothing Phone (3A) Pro بالإضافة إلى Samsung Galaxy A56.

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