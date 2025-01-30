شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بيانات حساسة من DeepSeek تم تسريبها عبر الإنترنت المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Wiz للأمن السيبراني، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، عن تسريب بيانات حساسة من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek عن طريق الخطأ، مما أدى إلى تعرضها للإنترنت المفتوح دون تأمين.

أكثر من مليون سطر من البيانات الحساسة مكشوفة

في منشور مدونة نُشر يوم الأربعاء، أوضحت شركة Wiz أنها اكتشفت، من خلال عمليات المسح التي أجرتها على البنية التحتية لشركة DeepSeek، أن الأخيرة تركت أكثر من مليون سطر من البيانات مكشوفة دون حماية.

وتضمنت البيانات المسربة مفاتيح برمجية رقمية، وسجلات محادثات بين المستخدمين والمساعد الذكي للشركة، بالإضافة إلى تفاصيل حساسة عن الأنظمة الخلفية.

وذكر التقرير: "التسريب شمل أكثر من مليون سطر من بيانات السجل، بما في ذلك تاريخ الدردشة، المفاتيح السرية، تفاصيل الأنظمة الخلفية، ومعلومات حساسة أخرى".

وأبلغ فريق أبحاث Wiz بالإبلاغ عن المشكلة بشكل فوري ومسؤول إلى DeepSeek، التي تحركت بسرعة لمعالجة الثغرة وتأمين البيانات.

DeepSeek أغلقت الثغرة خلال أقل من ساعة

أكد آمي لوتواك، المدير التقني لشركة Wiz، أن DeepSeek تصرفت بسرعة وأغلقت الثغرة في أقل من ساعة بعد تلقيها التنبيه.

لكنه أضاف، "كان العثور على هذه البيانات المكشوفة أمرًا بسيطًا للغاية، لذلك نعتقد أننا لسنا الجهة الوحيدة التي تمكنت من الوصول إليها."

ورغم الإبلاغ عن التسريب، لم تقدم DeepSeek أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحادثة.

نجاح DeepSeek يثير قلق الشركات الأمريكية

يأتي هذا التسريب في وقت تحظى فيه DeepSeek باهتمام عالمي بسبب نجاحها السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تمكنت من تحقيق تقدم هائل ومنافسة OpenAI بتكاليف أقل بكثير.

وأثار ذلك تساؤلات حول استدامة النماذج التجارية وهوامش الربح لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، مثل Nvidia وMicrosoft.

وبحلول يوم الإثنين، تجاوز تطبيق DeepSeek AI Assistant نظيره الأمريكي ChatGPT من حيث عدد مرات التحميل على متجر آبل (Apple App Store)، مما أدى إلى موجة بيع عالمية في أسهم شركات التكنولوجيا.

يمثل تسريب بيانات DeepSeek تحديًا كبيرًا للشركة الصينية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبينما تمكنت DeepSeek من احتواء الحادث بسرعة، يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت جهات أخرى قد تمكنت من الوصول إلى تلك البيانات الحساسة، مما قد يثير مزيدًا من القلق بشأن أمن البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.