شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج.. الذكاء الاصطناعى ووسائل التواصل الاجتماعى على أعتاب تحول كبير والان مع تفاصيل الخبر

أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الشركة أنهت عام 2024 بأداء قوي، حيث يستخدم أكثر من 3.3 مليار شخص أحد تطبيقاتها يوميًا، وأوضح أن 2025 سيكون عامًا حاسمًا لمسار العديد من المبادرات طويلة الأجل التي تعمل عليها الشركة، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة ستحدد مستقبل هذه المشاريع بشكل أوضح.

وتحدث زوكربيرج عن طموحات ميتا في الذكاء الاصطناعي، متوقعًا أن يكون هذا العام هو الذي يصل فيه مساعد Meta AI إلى أكثر من مليار شخص، ليصبح المساعد الرائد في هذا المجال.

وأكد أن ميتا تركز على تطوير ذكاء اصطناعي شخصي يناسب اهتمامات وثقافة كل مستخدم، وليس مجرد نموذج موحد للجميع، وأضاف: "لا أعتقد أنه سيكون هناك ذكاء اصطناعي واحد يستخدمه الجميع بالطريقة نفسها، سيتمكن المستخدمون من تخصيصه وفقًا لاحتياجاتهم وشخصياتهم".

كما أشار إلى أن نموذج Llama 4 سيكون أحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورًا، مع إمكانيات متعددة الوسائط وقدرات وكيلية جديدة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف التفوق على النماذج المغلقة في هذا المجال، وأوضح أن Llama 4 سيكون نموذجًا شاملًا متعدد الوسائط، مع إمكانيات متقدمة تجعله أكثر قدرة على التفاعل بطرق جديدة.

وأضاف أن ميتا تسعى هذا العام إلى تطوير وكيل ذكاء اصطناعي هندسي قادر على الترميز وحل المشكلات بمستوى مهندس متوسط، معتبرًا أن هذا قد يكون أحد أهم الابتكارات في تاريخ الذكاء الاصطناعي، وسيمثل سوقا ضخما في المستقبل، وأكد أن الشركة التي ستنجح أولًا في تطوير هذا النموذج ستحقق ميزة تنافسية كبيرة في مجال البحث والابتكار.

وفيما يتعلق بالنظارات الذكية، أكد زوكربيرج أن نظارات Ray-Ban Meta أثبتت نجاحها، وأن 2025 سيكون عامًا مفصليًا لتحديد مستقبل هذه الفئة، وأوضح أن بعض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية تصل مبيعاتها إلى 5-10 ملايين وحدة في جيلها الثالث، مشيرًا إلى أن هذا العام سيحدد ما إذا كانت نظارات الذكاء الاصطناعي ستتجه نحو مئات الملايين من الوحدات المباعة أو ستحتاج إلى مزيد من التطوير التدريجي.

وأضاف: "من الرائع رؤية الناس يدركون أن هذه النظارات هي عامل الشكل المثالي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب كونها نظارات أنيقة وعملية".

كما تحدث عن استثمارات ميتا الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تخطط الشركة لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في هذا المجال، وكشف أن ميتا ستضيف ما يقرب من 1 جيجاواط من القدرة الاستيعابية هذا العام، إلى جانب بناء مركز بيانات ضخم تصل مساحته إلى ما يعادل جزءا كبيرا من مانهاتن، ما يعكس حجم التوسع الذي تستعد له الشركة.

وعلى صعيد منصات التواصل الاجتماعي، قال زوكربيرج إن منصة ثريدز تواصل النمو، حيث وصل عدد مستخدميها النشطين شهريًا إلى أكثر من 320 مليون مستخدم، مع تسجيل أكثر من مليون مستخدم جديد يوميا، كما توقع استمرار واتساب في تحقيق تقدم ملحوظ داخل الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد مستخدميه النشطين هناك 100 مليون شخص، وأكد أن فيسبوك يركز هذا العام على تعزيز تأثيره الثقافي، مشيرا إلى العودة إلى بعض الجوانب الأصلية للمنصة.

وفيما يخص الميتافيرس، أشار زوكربيرج إلى أن عدد مستخدمي Quest وHorizon يواصل النمو، متوقعا أن يشهد هذا العام انطلاقة قوية لبعض الاستثمارات طويلة الأجل التي ستجعل تجربة الميتافيرس أكثر تطورا من الناحية البصرية.

كما تطرق إلى العلاقة مع الحكومات، معبرًا عن تفاؤله تجاه دعم الإدارة الأمريكية الحالية لشركات التكنولوجيا الرائدة، واهتمامها بتعزيز الابتكار التكنولوجي الأمريكي على الساحة العالمية.

وأكد زوكربيرج على أن 2025 سيكون أحد أكثر الأعوام إثارة في صناعة التكنولوجيا، مشيرا إلى أن ميتا تعمل على بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاريع ضخمة ستحدد شكل التواصل البشري في السنوات المقبلة.