تكنولوجيا: هاتفا Vivo T4X 5G و Y59 5G قادمان قريبًا بتقنيات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل Vivo حاليًا على تطوير هاتفين ذكيين جديدين مخصصين للسوق الهندي، وهما T4X 5G وY59 5G. حصل الجهازان مؤخرًا على شهادة الاعتماد من BIS في الهند، حيث يحمل الأول رقم الطراز V2437، بينما يأتي الثاني برقم الطراز V2443.

مع حصول الهاتفين على شهادة BIS، يُتوقع إطلاقهما رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومع ذلك، لم تكشف الشهادة عن أي تفاصيل تقنية تتعلق بالمواصفات.

رغم عدم توفر معلومات مؤكدة حتى الآن، يمكن الاستناد إلى سياق الإصدارات السابقة للتنبؤ ببعض المواصفات المحتملة.

فعلى سبيل المثال، تم طرح هاتف T3X في أبريل 2024 بسعر 13,499 روبية هندية، وجاء مزودًا بشاشة 6.72 بوصة بدقة 1080 بكسل، ومعالج Snapdragon 6 Gen 1، وخيارات 4 إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت. كما ضم كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع مستشعر عمق 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، وبطارية 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 44 واط.

أما هاتف Y58، فجاء بنفس حجم الشاشة، لكنه اعتمد على معالج Snapdragon 4 Gen 2، وقدم 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع سعة تخزين 128 جيجابايت، مما يجعله متقاربًا جدًا من T3X.

وبناءً على ذلك، من المحتمل أن يكون T4X 5G وY59 5G بمواصفات مشابهة لتلك الأجهزة، مع تحسينات طفيفة.

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