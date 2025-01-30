شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك التحكم فى iPhone والدتك عن بُعد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت هواتف iPhone تحديثًا بفضل iOS 18، حيث يتيح معاونة والدتك في التنقل عبر جهاز iPhone أو iPad الخاص بها عن طريق التحكم فى شاشتها عن بُعد طالما أنكما تستخدمان iPhone يعمل بنظام iOS 18 أو أحدث، أو iPad يعمل بنظام iPadOS 18 أو أحدث.



ويمكنك التحكم عن بعد فى شاشة iPhone الخاصة بوالدتك وإظهار كيفية إصلاح مشكلتها بالضبط، ويتم طلب التحكم عن بعد فى شاشتها عبر تطبيق FaceTime فى مكالمة فيديو أو صوتى.

ويجب أيضًا أن تكون مدرجًا في جهات الاتصال الخاصة بوالدتك إذا كنت ستتولى شاشتها لتحقيق ذلك، ولتفعيل ذلك قم بالاتصال بوالدتك على FaceTime، وعندما تجيب، اضغط على زر المشاركة، و في ورقة المشاركة التي ستظهر، اضغط على "طلب المشاركة"، ثم اطلب من والدتك النقر على زر المشاركة الموجود على شاشتها.

سيسمح لك ذلك برؤية صورة غير واضحة لمكالمتك لأنك تشاهد الأشياء من خلال تطبيق FaceTime الخاص بها، ثم اطلب منها الذهاب إلى شاشتها الرئيسية، وبمجرد أن تفتح شاشتها الرئيسية، يمكنك البدء في إرسال رسوماتها التي يمكن أن تكون بمثابة توجيهات لأنها ستظهر على جهازها، واذا كنت تريد إرسالها إلى تحديث البرنامج الجديد حتى تتمكن من رسم سهم إلى أيقونة الإعدادات، أو يمكنك النقر لتحريك دائرة ستسلط الضوء على المنطقة التي نقرت عليها على جهاز iPhone الخاص بها.

وقد تكون المشكلة التي تواجهها والدتك تتطلب منك التحكم في جهازها عن بعد، وأثناء إجراء مكالمة فيديو أو صوتية عبر FaceTime معها، اضغط على زر التحكم في الزاوية اليمنى السفلية (الزاوية العلوية اليمنى على جهاز iPad)، و اطلب منها النقر على زر السماح الموجود على شاشتها.