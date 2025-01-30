شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف توفر 7 جيجابايت من مساحة التخزين على iPhone؟ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من نقص المساحة باستمرار على هاتفك الأيفون، فيمكنك توفير ما يصل إلى 7 جيجابايت من البيانات بمجرد تعطيل Apple Intelligence .

قامت تحديثات iOS 18.3 وiPadOS 18.3 وmacOS Sequoia 15.3 التي تم إصدارها الأسبوع الماضي بتمكين ميزة Intelligence افتراضيًا، ولكنها ليست شرطًا إلزاميًا ، وإذا كنت لا تريد استخدامها أو تفضل المساحة الخالية، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

في المتوسط، تتطلب Apple Intelligence حوالي 7 جيجابايت من مساحة التخزين بغض النظر عن المنصة. والسبب وراء هذا المتطلب الكبير نسبيًا خاصةً عندما يشغل نظام التشغيل نفسه قدرًا لا بأس به من مساحة التخزين هو أن Apple تقوم بتشغيل ميزات Intelligence على الجهاز.

وهذا يضمن مستويات أعلى من الأمان، ولكنه يعني أيضًا ذاكرة أقل ، وهذا يتطلب 7 جيجابايت لكل جهاز ، وفقًا لـ MacRumors .

ومن المرجح أن يزداد هذا المطلب أيضًا، ومن المقرر أن تطلق شركة Apple الإصدار التالي من نظام التشغيل iOS في أبريل مع وظائف الذكاء الاصطناعي الموسعة، لذا قد يتم تخصيص مساحة أكبر للذكاء الاصطناعي.

وبالطبع لا تعمل هذه الحيلة إلا إذا كنت تستخدم هاتف iPhone متوافقًا ، كما تلعب كمية البيانات الموجودة بالفعل على هاتفك دورًا أيضًا، أثناء الاختبار وجدنا أن الجيجابايتات المحررة ستصبح متاحة بسرعة أكبر إذا كان هاتفك قريبًا من السعة الكاملة، واستغرقت الهواتف التي لا تزال بها مساحة تخزين كبيرة وقتًا أطول لتسجيل التغيير.

وتوفر ميزة Apple Intelligence الكثير من الوظائف، ولكن ليس الجميع على دراية كاملة بميزات الذكاء الاصطناعي ، إذا وجدت نفسك تحذف بعض التطبيقات في كل مرة تريد فيها تثبيت تطبيق جديد، فقد يكون من المفيد تعطيل هذه الميزات للحصول على مساحة تخزين إضافية.

إليك الطريقة:

ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > عام > مساحة تخزين iPhone > iOS لمعرفة مقدار المساحة التي تشغلها ميزة Apple Intelligence على جهازك ، يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى الإعدادات > Apple Intelligence & Siri > Apple Intelligence وتبديل المفتاح إلى إيقاف التشغيل .

ويجب أن تكون هذه الـ 7 جيجابايت كافية لتنزيل غالبية التطبيقات، باستثناء الألعاب الأكبر حجمًا والأدوات التي تركز على الإنتاجية.