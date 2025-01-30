شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو DeepSeek R1 AI ولماذا يتحدث عنه الجميع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا ذهبت إلى X ونظرت إلى المحادثة التي يجريها الناس حول الذكاء الاصطناعي، أو إذا نظرت إلى أخبار الذكاء الاصطناعي وتطوراته، فستصادف هذه الكلمة: DeepSeek، وعلى وجه الخصوص، ستصادف DeepSeek R1.

فمنذ أن أصبح نظام الذكاء الاصطناعي هذا متاحًا الأسبوع الماضي، فقد أشعل عالم الذكاء الاصطناعي، وهناك سببان محددان لذلك، وسنتناولهما، لكن السؤال الذي قد يكون لديك هو هذا: ما هو DeepSeek R1، ولماذا يتحدث عنه الجميع؟

الجزء الأول من السؤال سهل ومباشر للإجابة، DeepSeek هو مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي ومقره هانغتشو وR1 هو أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، تأسست الشركة في عام 2023 بواسطة Liang Wenfeng، وهو مهندس ورجل أعمال لديه خلفية في الذكاء الاصطناعي والتمويل الكمى.



وقبل إنشاء DeepSeek، قاد Liang High-Flyer، وهو صندوق تحوط معروف باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية، ويتألف فريق ليانغ في DeepSeek في الغالب من خريجين جدد من جامعات صينية مرموقة مثل جامعة تسينغهوا وجامعة بكين.

1 - ما هو DeepSeek R1؟

يمتلك DeepSeek 2 ن النماذج الحالية هما R1 و R1 Zero، وفي الوقت الحالي، يتوفر فقط R1 للمستخدمين، على الرغم من أن الاختلافات بين نموذجي الذكاء الاصطناعي ليست واضحة تمامًا، وعلى الورق، نعلم أن R1 هو نظام ذكاء اصطناعي عام الغرض، بينما يستخدم R1 Zero التعلم التعزيزي فقط، مما يعني أنه يتم تعليمه ذاتيًا بالكامل، على أي حال، هذه أجزاء فنية وليست ذات صلة بالمستخدمين مثلنا.

ما يهمنا معرفته هو أن DeepSeek R1 هو نموذج ذكاء اصطناعي تم إنشاؤه بواسطة شركة مقرها الصين وأنه جيد مثل أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي المتاحة - والكفؤة - مثل OpenAI o1 و Anthropic Claude.

2 - DeepSeek R1 مجاني وغير محدود

أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح DeepSeek في خلق ضجة هو تكلفته للمستخدمين النهائيين: فهو مجاني، بطريقة ما، هذا هو أول نظام ذكاء اصطناعي متقدم للغاية متاح مجانًا للمستخدمين.

تتطلب أنظمة أخرى، مثل OpenAI o1 و Claude Sonnet، اشتراكًا مدفوعًا، وحتى مع الاشتراكات، هناك حدود لمدى استفادة المستخدمين منها، يتوفر Google Gemini أيضًا مجانًا، ولكنه يقتصر أيضًا على الطرز الأقدم للإصدارات المجانية ولديه حدود للاستخدام، ولا يبدو أن DeepSeek لديه حدود، إنه مجاني للاستخدام، كما هو الحال في مجاني تمامًا.

3 - يقال إن DeepSeek R1 فعال للغاية من حيث التكلفة

أحد الأسباب التي تجعل DeepSeek مجانيًا على الأرجح هو أنه يقال إنه يحتوي على بعض الاختراقات التكنولوجية الرئيسية، إحدى أكبر نقاط البيع في DeepSeek R1 هي كفاءته من حيث التكلفة، في حين تكلف نماذج مثل o1 من OpenAI حوالي 15 دولارًا لكل مليون رمز إدخال، فإن نفس المهام يمكن أن تكلف 0.55 دولارًا فقط لـ DeepSeek.

من المحتمل أن تكون التكلفة المنخفضة هي السبب وراء كون R1 مجانيًا للمستخدمين النهائيين، ويبدو أن DeepSeek قد توصلت إلى طريقة لخفض تكلفة نظام الذكاء الاصطناعي من خلال تحسينه بشكل جيد بحيث لا يتطلب حوسبة ضخمة أو ملايين بطاقات الرسومات لتشغيله.

في الواقع، الكفاءة هي النقطة الوحيدة التي أجبرت الناس على الجلوس والانتباه إلى DeepSeek، وخاصة في الولايات المتحدة، كان يُعتقد أن هذا النوع من الكفاءة مستحيل حتى بضعة أسابيع مضت، ولكن الآن بعد أن أظهر DeepSeek ما هو ممكن ببضعة ملايين من الدولارات فقط، تبدو شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وGoogle التي تنفق مليارات الدولارات وكأنها خاسرة.

4 - DeepSeek R1 مفتوح المصدر

هذه نقطة رئيسية أخرى أثارت حماس الناس، فعلى عكس أنظمة OpenAI أو Google، فإن DeepSeek R1 مفتوح المصدر. وهذا يعني في الأساس أن DeepSeek لا يجعل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تبدو باهظة وغير مسؤولة في الطريقة التي تنفق بها الأموال فحسب، بل إنه يسلبها أيضًا قدرتها على تسعير منتجاتها بأسعار أعلى، وبعد كل شيء، ما يخبر به DeepSeek الناس هنا هو أنه ليس عليك إنفاق آلاف الدولارات للوصول إلى أنظمة OpenAI أو Anthropic.

وبدلاً من ذلك، يمكنك فقط أخذ نموذج المصدر المفتوح هذا، وضبطه وفقًا لاحتياجاتك واستخدامه بأي طريقة تريدها.

وفي الوقت نفسه، فإن العواقب ليست متعلقة بالأعمال التجارية فحسب. بل إنها أيضًا ذات طبيعة جيوسياسية، وبدلاً من أن يصبح الذكاء الاصطناعي نظامًا مرغوبًا فيه ومحميًا عن كثب مملوكًا لبعض البلدان مثل الولايات المتحدة، فإن نموذج المصدر المفتوح مثل DeepSeek يحرر التكنولوجيا التي يمكن استخدامها من قبل أي دولة.

5- DeepSeek R1 ممتع في الاستخدام

إذا ذهبت إلى DeepSeek واستخدمت R1 بعد سماع الكثير عنه، فستجد أن هناك سببًا آخر يجعل الجميع يتحدثون عنه وهو الطريقة التي يعمل بها. يأتي R1 مع ميزة "تُظهر" كيف يفكر نموذج الذكاء الاصطناعي، من المذهل أن تراه يعقل نفسه ثم يقوم بتحليل السؤال أو المشكلة التي يحاول معالجتها.

بالتأكيد، تفعل النماذج التي تصنعها OpenAI وغيرها الشيء نفسه أيضًا، لكنهم لا يظهرون ذلك للمستخدمين، DeepSeek R1، بشكل افتراضي، يُظهر ذلك، وهذا يجعله محببًا إليك أثناء استخدامه لطرح الأسئلة عليه أو مجرد الدردشة.