شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح لحماية بيانات المستخدمين من نشاطات احتيالية مرتبطة بـDeepSeek والان مع تفاصيل الخبر

حصل مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد، ديب سيك DeepSeek، على الكثير من الاهتمام في الأيام الأخيرة، وسرعان ما اكتشف خبراء مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي نشاطات احتيالية مرتبطة به، ونظراً للأعداد الكبيرة من المستخدمين الجدد والهجوم السيبراني المزعوم على شركة DeepSeek، ثمة مشاكل تقنية في عملية تسجيل الحسابات على التطبيق والموقع الإلكتروني التابعين للشركة، حيث تفشل العديد من عمليات التسجيل حالياً.

ويمكن للمجرمين السيبرانيين استغلال هذه الحالة لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين من خلال صفحات ويب مزيفة تزعم أنها تابعة لشركة DeepSeek.

من خلال صفحات التسجيل المزيفة هذه، يمكن للمهاجمين جمع عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور من المستخدمين، ويمكن استغلال بيانات الاعتماد هذه للوصول لحسابات المستخدمين، سواء عبر مساعد ديب سيك أو غيره من الخدمات "إذا كانت كلمة المرور مُستخدمة بحسابات متعددة".

بجانب ما سبق، ظهرت العديد من العملات المشفرة الجديدة التي تحاول استغلال الضجة حول ديب سيك، وباتت متاحة للبيع، وبالنظر لعدم ارتباط هذه العملات بالعلامة التجارية لشركة ديب سيك، فقيمتها السوقية تخمينية بشكل كامل.

تنتشر مخططات الخداع، مثل إنشاء رسائل بريد إلكتروني تصيدية، على نطاق واسع مع نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة، لذا يجب أن ندرك أن المجرمين السيبرانيين سيسعون حتماً لاستغلال هذه الأدوات لأغراض خبيثة.

علق ليونيد بيزفيرشينكو، الباحث الأمني في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) لدى كاسبرسكي: "بالنسبة لأداة DeepSeek، فهي تتميز بطبيعة مفتوحة المصدر، وفي حين تعزز الأطر مفتوحة المصدر الشفافية، والتعاون، والابتكار، إلا أنها تتضمن مخاطر أمنية وأخلاقية كبيرة، وعندما تستخدم أداةً مفتوحة المصدر، لا يمكنك التأكد من كيفية التعامل مع بياناتك دائماً، وخاصةً إذا قام شخص آخر بنشرها.

ففي العام الماضي، كان استغلال البرمجيات مفتوحة المصدر اتجاهاً رئيسياً في مشهد التهديدات، حيث أطلق المجرمون السيبرانيون حملات معقدة لتضمين البرمجيات الخبيثة، وفي عام 2024، اكتشف تطبيق الفحص مفتوح المصدر خاصتنا أكثر من 12 ألف حزمة خبيثة في المستودعات المفتوحة.

وبدون رقابة مركزية، يمكن لمصادر التهديد إنشاء إصدارات مُخترقة من البرمجيات أو إدخال أبواب خلفية تحت ستار أدوات لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمساعد DeepSeek، مما يشكل مخاطر جسيمةً للمستخدمين والمنظمات.

تحقق بعناية من عناوين الصفحات التي تطلب بيانات اعتماد الحساب، وإن راودك شك في مصداقية موقع ما، لا تُدخل كلمة المرور.

تأكد من أن جميع كلمات المرور خاصتك قويةً وفريدةً في صياغتها، ويمكنك الاستعانة بمدير كلمات المرور لإنشاءها وتخزينها.

استخدام المصادقة الثنائية دائما في حال توافرها.

استخدام حماية موثوقه دائما للأجهزة والحواسيب المكتبية، والهاتف لتكون محمياً من فقدان بيانات الاعتماد والبرمجيات الخبيثة.

للبقاء محمياً، يوصي الخبراء باتباع النصائح التالية: