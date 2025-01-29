شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تتبنى اسم خليج أمريكا بعد قرار ترامب والان مع تفاصيل الخبر

وقع الرئيس دونالد ترامب على قائمة طويلة من الأوامر التنفيذية فى أول مرة تولى فيها مهام منصبه في البيت الأبيض، ومن بينها أمر بالسعى إلى تغيير أسماء عدد قليل من المعالم المهمة.

تحت عنوان "استعادة الأسماء التي تكرم العظمة الأمريكية"، ذكر الأمر التنفيذي تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وتلتزم شركة جوجل بهذا التغيير وتقول إن الاسم المحدث سيظهر قريبًا على خرائط جوجل .

وقالت الشركة إنها تتبع سياسة تغيير أسماء المواقع لتتناسب مع وصفها في مجموعات البيانات الحكومية الرسمية، في إشارة إلى دليل أنظمة معلومات الأسماء الجغرافية (GNIS).

وكتبت الشركة في منشور رسمي على موقع X: "عندما يحدث ذلك، سنقوم بتحديث خرائط جوجل في الولايات المتحدة بسرعة لإظهار جبل ماكينلي وخليج أمريكا"، ولم يتم نشر تغيير الاسم للمستخدمين في الولايات المتحدة حتى وقت النشر.

الجدير بالذكر أن الاسم المحدث لن يظهر إلا باسم خليج أمريكا للمستخدمين على الأراضي الأمريكية أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة ، أما بالنسبة لبقية العالم، فسوف يستمرون في رؤيته باسم خليج المكسيك في عرض خرائطهم.

في عام 2009، نشرت شركة جوجل شرحًا لسياساتها حول سيناريوهات التسمية حيث تنشأ نزاعات حدودية حول أراضٍ متداخلة وأسماء متضاربة، وتقول إن الشركة تأخذ في الاعتبار "التوجيهات من المراجع الرسمية والقوانين المحلية وتوقعات السوق المحلية".

وكجزء من أمره التنفيذي، أمر ترامب وزير الداخلية بتحديث نظام معلومات الأسماء الجغرافية، بحيث يتم إزالة جبل دينالي واستبداله بجبل ماكينلي، في محاولة لتكريم إرث الرئيس ماكينلي.

وعلى نحو مماثل، يتعين حذف كل ذكر لخليج المكسيك، واستبداله بخليج أميركا، ويقول الأمر التنفيذي: "إن تسمية كنوزنا الوطنية، بما فى ذلك العجائب الطبيعية الخلابة والأعمال الفنية التاريخية، ينبغي أن تكرم مساهمات الأميركيين أصحاب الرؤية والوطنية في الماضي الغني لأمتنا".

إن مثل هذا التحول ليس بالأمر غير المألوف ، ففي خرائط جوجل، يرى المستخدمون اليابانيون "بحر اليابان" لنفس المسطح المائي الذي يظهر باسم "بحر الشرق" بالنسبة للأشخاص في كوريا الجنوبية.

كما إن توحيد الأسماء الجغرافية يشكل في كثير من الأحيان صراعاً ساخناً، وكثيراً ما يتردد صدى المناقشات في أروقة الأمم المتحدة.

في عام 2015، حذفت شركة جوجل اسم "جزر تشونجشا" من منطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها وعدلتها إلى "جزر سكاربورو" في بحر الصين الجنوبى، ويشكل هذا الامتداد البحرى سبباً في خلاف جيوسياسي بين الصين والفلبين.

وقد تقدم الفلبينيون بطلب إلى جوجل لحذف الاسم الصيني، بحجة أنه يشبه الاستيلاء غير القانوني على الأراضي من قبل القوة الآسيوية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم جوجل قوله: "نحن ندرك أن الأسماء الجغرافية يمكن أن تثير مشاعر عميقة، ولهذا السبب عملنا بسرعة بمجرد أن لفت انتباهنا إلى هذا الأمر".