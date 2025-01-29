شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد وجود خلل فى الصوت يصيب عدة إصدارات من ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة مايكروسوفت أن الخلل الأخير الذي أثر على العديد من إصدارات نظام التشغيل Windows سيتم معالجته وإصلاحه، ومع ذلك يمكن للمستخدمين معالجة المشكلة من خلال حل مؤقت يدوي.

يؤثر هذا الخلل على أنظمة الصوت فى إصدارات Windows 11 وWindows 10 التي تم تثبيت تحديث الأمان الخاص بها في يناير 2025 عليها، مما يجعل الأصوات على أجهزة الكمبيوتر غير قابلة للعمل، ومن المرجح أن يحدث هذا الخلل بشكل خاص إذا كان لديك محول رقمي إلى تناظري (DAC) صوتي متصل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر USB.

ولاحظت شركة Windows Latest هذا الخلل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثر على الإصدارات 24H2 و23H2 و22H2 من نظام التشغيل Windows 11، بالإضافة إلى نظام التشغيل Windows 10 بعد تثبيت التحديث الأخير لشهر يناير.

وبعد التواصل مع Microsoft للحصول على تعليق، قالت الشركة "بعد تثبيت تحديث الأمان هذا، قد تواجه مشكلات مع أجهزة الصوت USB ، ومن المرجح أن تواجه هذه المشكلة إذا كنت تستخدم محول رقمى إلى تناظرى قائم على برنامج تشغيل صوت USB 1.0 في إعداد الصوت الخاص بك."

ولا يوجد حاليًا حل للخلل ، وقد أوضحت شركة Microsoft في المنشور أنها تعمل على إصلاح دائم سيتم إصداره مع تحديث مستقبلي ، ومع ذلك، توصي Windows Latest لأولئك الذين يبحثون عن حل أكثر فورية، بتوصيل مكون الصوت مباشرة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من توصيله عبر DAC، إذا كان هذا الخيار متاحًا.

لاحظ موقع TechRadar مدى غرابة أن يؤدى تحديث أمان روتيني لا يتضمن أي تغييرات رئيسية في الميزات إلى ظهور مثل هذا الخطأ العشوائي في برامج Windows.

ولا يتوقع المنشور أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً من Microsoft لطرح إصلاح، ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن نرى أن الأخطاء يمكن أن تؤثر على مثل هذا النطاق الواسع من الأنظمة منذ Windows 10 ، ونأمل أن يكون هذا خللًا فرعيًا نظرًا لأن Windows 10 سيكون خارج نطاق الدعم الأمني ​​بحلول أكتوبر.