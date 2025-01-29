شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق DeepSeek يحتل المرتبة الأولى داخل متجر أندرويد فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت نسخة أندرويد من تطبيق DeepSeek المركز الأول على متجر Google Play، بعد أيام فقط من حصول نسخة التطبيق على متجر تطبيقات أبل لمستخدمى أيفون على المركز الأول أيضا، وذلك وفقًا لشركة تحليلات التطبيقات AppFigers.

و منذ إطلاقه في منتصف شهر يناير، تم تنزيل تطبيق DeepSeek أكثر من 1.2 مليون مرة على متجر Play وأكثر من 1.9 مليون مرة على متجر التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أن العدد الفعلي لعمليات التثبيت قد يكون أعلى نظرًا لأن DeepSeek لديه ملصق يشير إلى أكثر من 5 ملايين عملية تنزيل على متجر Play.

يأتي الارتفاع السريع لـ DeepSeek في المخططات بعد الارتفاع المفاجئ في الشعبية الناتج عن إصدار سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي تتنافس مع العروض الرائدة التي تقدمها شركات الذكاء الاصطناعي في الغرب، مثل Anthropic وOpenAI وMeta وGoogle.

ومع ذلك، تدعي الشركة الصينية أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تم تدريبها مقابل جزء بسيط من السعر مثل تلك الموجودة في أمثال OpenAI وMeta، وتستخدم شرائح ذكاء اصطناعي أسوأ بكثير.

يعد تطبيق DeepSeek في الأساس بديلاً لـ ChatGPT مدعومًا بنموذج V3 الخاص بالمختبر الصيني، حيث يمكنك استخدام الروبوت لتحليل الملفات والإجابة على الأسئلة والحصول على المعلومات من الويب.

ويتيح التطبيق بشكل مجاني تحميل الملفات ومزامنة سجل الدردشة عبر الأجهزة في حين أن DeepSeek يهيمن على المخططات في الوقت الحالي، فإنه سيتعين عليه الوصول إلى 300 مليون مستخدم أسبوعيًا لتجاوز ChatGPT الخاص بـ OpenAI للحصول على صدارة طويلة المدى في برامج الدردشة الآلية.

حظي كل من DeepSeek وعائلته من النماذج باهتمام كبير من الصناعة في الأيام القليلة الماضية، وتسعى الشركات الناشئة مثل Perplexity وGloo - المشروع الجديد للرئيس التنفيذي السابق لشركة Intel Pat Gelsinger - بدمج DeepSeek لاستخدامها.