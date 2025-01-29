تكنولوجيا: هواتف Galaxy S25 أول من يدعم بعض ميزات شحن Qi الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تقدم مجموعة هواتف Samsung Galaxy S25 الجديدة العديد من الترقيات الملحوظة، ولكن يبدو ان التعديلات الصغيرة مرحب بها، مثل دعم الشحن اللاسلكي QI 2.1.

كما يوحي رقم الإصدار، فإن التغييرات تدريجية. لا توجد أيضًا زيادة في سرعة الشحن اللاسلكي، حيث تصل سرعة الشحن في Galaxy S25 Ultra إلى 25 واط، بينما يحصل النموذجان الآخران على 15 واط فقط، وهو نفس المستوى كما كان سابقًا.

أهم التغييرات تتمثل في دعم الملحقات اللاسلكية المغناطيسية، كما أضيفت ميزة جديدة أخرى تُسمى أجهزة إرسال توليد الطاقة التلقائية (AAP).

تركز هذه الميزة بشكل أساسي على السيارات، حيث يمكن للسيارات التي تدعم QI 2.1 نقل الشحن بشكل أسرع وأكثر أمانًا وتوفير الاتصال المطلوب. كما يعالج QI 2.1 التداخل الميكانيكي الذي تسببه الكاميرات الكبيرة في بعض الهواتف الذكية.

من المهم ملاحظة أن السيارات التي تدعم QI 2.1 لم تكن متاحة بعد، ومن المتوقع أن تظهر في السوق في وقت ما هذا العام.

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