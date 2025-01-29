شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على بابا تطلق نموذج الذكاء الاصطناعى Qwen.. تدعى تفوقه على DeepSeek والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة علي بابا الصينية، عن إطلاق الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعى Qwen 2.5، مؤكدة أنه يتفوق على النموذجالشهير DeepSeek-V3، كما جاء الاطلاق في يوم عطلة رسمية يقضيه معظم الصينيين مع عائلاتهم، ما يعكس حجم الضغوط التي فرضها الصعود السريع لشركة ديب سيك على المنافسين المحليين والدوليين.

وذكرت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لعلي بابا أن النموذج الجديد يتفوق فى الأداء على مجموعة من النماذج الرائدة، بما في ذلك GPT-4o من OpenAI وDeepSeek-V3 وLlama-3.1-405B من ميتا.

إطلاق المساعد الذكي الخاص بـ ديب سيك فى 10 يناير، والمبنى على نموذج DeepSeek-V3، ثم إطلاق نموذج R1 في 20 يناير، أحدثا صدمة في وادي السيليكون وأديا إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

يعود ذلك إلى أن تكاليف تطوير واستخدام نماذج ديب سيك تبدو أقل بكثير من منافسيها، مما دفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في الإنفاق الضخم على تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

لكن نجاح ديب سيك لم يؤثر فقط على الشركات الغربية، بل دفع أيضا الشركات الصينية إلى تسريع تطوير نماذجها الخاصة.

بعد يومين فقط من إطلاق DeepSeek-R1، أعلنت شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، عن تحديث لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مؤكدة أنه يتفوق على نموذج o1 المدعوم من مايكروسوفت في اختبار AIME، وهو مقياس يحدد قدرة النماذج على فهم التعليمات المعقدة والتفاعل معها.

هذه الخطوة جاءت بعد أن ادعت ديب سيك أن نموذجها R1 يضاهي أداء o1 من OpenAI في عدة معايير أداء.

وأحدث إصدار سابق من ديب سيك، وهو نموذج DeepSeek-V2، موجة من المنافسة السعرية في سوق الذكاء الاصطناعي في الصين بعد إطلاقه في مايو الماضي.

تميز DeepSeek-V2 بكونه مفتوح المصدر وبتكلفة تشغيل غير مسبوقة، حيث بلغ سعر معالجة مليون رمز فقط 1 يوان (0.14 دولار)، مما دفع وحدة الحوسبة السحابية لعلي بابا إلى تخفيض أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 97% على مجموعة من النماذج.

لم تتأخر الشركات الصينية الأخرى في الرد، حيث انضمت بايدو، التي كانت أول شركة صينية تطلق نموذجا منافسا لـ ChatGPT في مارس 2023، إلى سباق الأسعار، إلى جانب تينسنت، أكبر شركة إنترنت في الصين من حيث القيمة السوقية.

وقال مؤسس ديب سيك، ليانج وينفنج، الذى نادرا ما يظهر في الإعلام، في مقابلة نادرة مع منصة Waves الصينية في يوليو الماضي، إن شركته لا تهتم بحروب الأسعار، مؤكدا أن هدفها الأساسى هو تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI).

ويشير تعريف OpenAI للذكاء الاصطناعى العام إلى أنظمة ذاتية التشغيل تتجاوز القدرات البشرية فى معظم المهام الاقتصادية.

على عكس شركات التكنولوجيا الكبرى مثل علي بابا، التي تضم مئات الآلاف من الموظفين، تعمل ديب سيك بأسلوب يشبه مختبرات الأبحاث، حيث تعتمد بشكل أساسي على خريجين شباب وطلاب دكتوراه من أفضل الجامعات الصينية.

في مقابلته، أعرب ليانج عن اعتقاده بأن الشركات التكنولوجية العملاقة فى الصين قد لا تكون الأنسب لمستقبل صناعة الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن هياكلها الإدارية المكلفة والهرمية قد تعيق قدرتها على الابتكار المستمر، فى حين أن ديب سيك تعتمد على نموذج تشغيل مرن وإدارة غير تقليدية.

قال ليانج إن تطوير النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعى يتطلب ابتكارًا مستمرًا، وإن قدرات عمالقة التكنولوجيا قد تكون محدودة فى هذا المجال.