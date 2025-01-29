شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تكشف عن ChatGPT Gov للحكومة الأمريكية: كيف يعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ChatGPT Gov، وهو إصدار مخصص من ChatGPT مصمم خصيصًا لتوفير طريقة إضافية لوكالات الحكومة الأمريكية للوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعى المتقدمة.

وأوضحت الشركة في مدونتها الرسمية أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة الوطنية والصالح العام، بما يتماشى مع القيم الديمقراطية، مع تمكين صناع القرار من دمج هذه التقنيات بشكل مسؤول لتحسين الخدمات العامة للمواطنين الأمريكيين.



ChatGPT Gov

كيف يعمل ChatGPT Gov؟

بحسب OpenAI، يمكن للوكالات الحكومية الأمريكية تشغيل ChatGPT Gov على السحابة التجارية الخاصة بـ Microsoft Azure، مما يتيح لها التحكم الكامل في الأمن والخصوصية والامتثال.

وسيوفر ChatGPT Gov العديد من ميزات ChatGPT Enterprise، بما في ذلك القدرة على إنشاء نماذج مخصصة (Custom GPTs) داخل بيئة العمل الخاصة بالوكالات.

وأشارت الشركة إلى أن ChatGPT Gov يمتثل لمعايير الأمان السيبراني الصارمة مثل:

• IL5 (المستوى 5 من متطلبات تأثير البيانات الحكومية)

• CJIS (نظام تبادل معلومات العدالة الجنائية)

• ITAR (لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة)

• FedRAMP High (برنامج إدارة المخاطر والامتثال الحكومي).

هذا الإعداد يمكن أن يسرّع عمليات الموافقة الداخلية لاستخدام أدوات OpenAI مع البيانات الحساسة وغير العامة، مما يسمح للوكالات باستخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات الحكومية بشكل آمن وفعال.

أهمية ChatGPT Gov في تحسين الخدمات الحكومية

في منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أوضح كيفن وايل، رئيس المنتجات في OpenAI، أن ChatGPT Gov يمثل “أدوات قوية لدعم القطاع العام في مواجهة التحديات المعقدة، من تحسين الصحة العامة والبنية التحتية إلى تعزيز الأمن القومي”.

ميزات ChatGPT Gov المشابهة لـ ChatGPT Enterprise

وفقًا لـ OpenAI، يحتوي ChatGPT Gov على العديد من الميزات الموجودة في ChatGPT Enterprise، لكنه يأتي مع تعزيزات أمنية إضافية، ومنها:

• بيئة عمل آمنة تتيح للموظفين الحكوميين حفظ ومشاركة المحادثات داخل نظام مغلق.

• إمكانية تحميل النصوص والملفات الصورية لمساعدتهم في تحليل المعلومات وإنشاء التقارير.

• تشغيله بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد GPT-4o، مما يمكن الموظفين من إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة وتبادلها داخل بيئتهم الآمنة.

الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في الحكومة الأمريكية

شهدت التكنولوجيا الخاصة بـ OpenAI انتشارًا واسعًا عبر مستويات الحكومة الأمريكية المختلفة، حيث ذكرت الشركة أن أكثر من 90,000 موظف حكومي استخدموا ChatGPT لإنشاء أكثر من 18 مليون استفسار لأغراض مثل:

• ترجمة الوثائق الحكومية.

• صياغة مذكرات السياسات.

• تطوير الأكواد البرمجية.

• إنشاء التطبيقات الحكومية.

الامتثال للمعايير الحكومية والسعي للحصول على اعتماد FedRAMP

تسعى OpenAI حاليًا للحصول على شهادة FedRAMP لمنصة ChatGPT Enterprise، وهى الأساس الذى يقوم عليه ChatGPT Gov، لضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبرانى الحكومية.

إطلاق ChatGPT Gov وسط تنافس متزايد فى سوق الذكاء الاصطناعى

يأتى هذا الإعلان بعد منشور للرئيس التنفيذى سام ألتمان على X، حيث كشف عن خطط لتسريع عمليات الإطلاق لبعض المنتجات. وكان هذا أول تعليق علنى له بعد أن تسببت شركة الذكاء الاصطناعى الصينية DeepSeek في اضطراب سوق الأسهم، حيث تفوقت أداة الذكاء الاصطناعى المجانية الخاصة بها على ChatGPT فى عدد التنزيلات على متجر تطبيقات آبل.

وصف ألتمان DeepSeek بأنها "منافس جديد"، مما دفع المستثمرين الأمريكيين إلى إعادة النظر فى مليارات الدولارات التى يتم إنفاقها على تطوير الذكاء الاصطناعى.