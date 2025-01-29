شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تطرح أول "محفظة رقمية" لتوفير الخدمات المالية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة X والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن خططها لإطلاق خدمات مالية جديدة داخل التطبيق، حيث ستقدم أول محفظة رقمية لها بالتعاون مع شركة Visa.

وستعتمد المحفظة على Visa Direct، وهو حل الدفع الفورى الذي تقدمه Visa، مما سيمكن المستخدمين من تمويل محفظة X Money، وربطها ببطاقة خصم، وتحويل الأموال بسلاسة إلى حساباتهم المصرفية.

تفاصيل محفظة X

في منشور رسمي، أكدت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة X، أن خدمة X Money ستطلق رسميًا في وقت لاحق من هذا العام، وأوضحت أن هذه الشراكة مع Visa ستتيح للمستخدمين تمويل محفظة X Money على الفور وبشكل آمن عبر Visa Direct.

كما ستمكّن الخدمة من ربط بطاقات الخصم وإجراء المدفوعات بين الأفراد بسهولة، وإضافةً إلى ذلك، ستمكّن X Money المستخدمين من تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية بشكل فوري، وهو ما وصفته ياكارينو بأنه “أول إعلان كبير من بين العديد من الإعلانات القادمة حول X Money خلال هذا العام”.

إطلاق X Money أولًا في الولايات المتحدة

منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة، كان هناك حديث مستمر عن إضافة خدمات مالية إليها، وتشير الشراكة مع Visa إلى أن الخدمة ستتوفر في الولايات المتحدة أولًا قبل أن تتوسع عالميًا، ومع ذلك، ستبدأ الخدمة فقط في ولايات معينة داخل الولايات المتحدة في المرحلة الأولى، وفقًا لتقارير سابقة.

وقد كشف باحثون في التطبيقات عن شيفرات برمجية مرتبطة بـ X Money، توضح ميزات مثل إمكانية إضافة الأموال إلى المحفظة الرقمية داخل التطبيق، وتحويل الأموال إلى مستخدمين آخرين.

موعد الإطلاق والاستخدامات الأولى لـ X Money

من المتوقع أن يتم إطلاق خدمة X Money خلال الربع الأول من العام الجاري، مع إبرام شراكات إضافية مستقبلية لتعزيز وظائف الخدمة، ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، ستكون أحد الاستخدامات الأولى لـ X Money هي تمكين صانعي المحتوى على المنصة من تلقي المدفوعات وتخزين أموالهم بشكل مستقل.

التراخيص المالية لـ X Payments LLC

تُدير الخدمة الجديدة شركة X Payments LLC، والتي حصلت بالفعل على ترخيص العمل في 41 ولاية أمريكية، كما أنها مسجلة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وفقًا للموقع الرسمي للشركة.

التحديات المالية التي تواجه X

على الرغم من هذا التوسع في الخدمات المالية، فإن التقارير الأخيرة تشير إلى أن X تواجه صعوبات مالية، حيث أرسل إيلون ماسك رسائل بريد إلكتروني إلى موظفيه، موضحًا أن المنصة تكافح ماليًا، وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، فقد اعترف ماسك بأن X بالكاد تحقق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن نمو المستخدمين متوقف وأن الإيرادات غير مرضية.

إجراءات ماسك لتطوير المنصة

يُذكر أن إيلون ماسك استحوذ على تويتر في صفقة بلغت 44 مليار دولار في أواخر عام 2022، ومنذ ذلك الحين قام بالعديد من التغييرات الجذرية، بما في ذلك:

• إلغاء برنامج التحقق المجاني

• إطلاق خيار العضوية المدفوعة

• إعادة تسمية الشركة إلى “X”

مع دخول X إلى قطاع الخدمات المالية، يبدو أن ماسك يسعى لتحويل المنصة إلى “تطبيق شامل” يجمع بين وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات المالية.