تكنولوجيا: هاتف Sony Xperia 10 V يتلقى تحديث اندرويد 15 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سوني في إرسال تحديث اندرويد 15 إلى Xperia 10 V، ليصبح أحدث أجهزتها التي تحصل على هذا التحديث الرئيسي، بعد Xperia 1 V وXperia 5 V، اللذين تلقياه في وقت سابق من هذا الشهر.

يصل التحديث حاليًا إلى المستخدمين في المجر وعدة دول أوروبية، ومن المتوقع أن يتوسع ليشمل مزيدًا من المناطق قريبًا. يحمل هذا الإصدار رقم 68.2.A.2.38A بحجم 1.1 جيجابايت.

ورغم عدم توفر سجل تغيير تفصيلي، فإنه من المتوقع أن يقدم نفس الميزات الجديدة التي حصلت عليها أجهزة Xperia الأخرى مع اندرويد 15.

تشمل التحسينات مساحة خاصة لحفظ البيانات الشخصية، خلفيات وأنماط شاشة قفل جديدة، ميزات محدثة لـ Side Sense، تصميمًا جديدًا للوحة الإعدادات السريعة والإشعارات، دعم النوافذ المنبثقة الجديدة، وبث الصوت عبر Bluetooth LE، إلى جانب تحسينات أخرى.

من المرجح أن يكون اندرويد 15 آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل لهذا الهاتف، حيث تم إطلاق Xperia 10 V في الأصل مع اندرويد 13. ومع ذلك، سيستمر تلقي تحديثات الأمان حتى يونيو 2026.

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