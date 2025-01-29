تكنولوجيا: الإصدار القادم من ThinkPad P14s AMD بحاجة إلى Ryzen AI Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توفر لينوفو حاليًا لعملائها خيارين من أجهزة ThinkPad المزودة بمعالجات AMD. يأتي ThinkPad T14 Gen 5 بمعالج Ryzen 8000U، بينما يعتمد ThinkPad P14s Gen 5، المتاح عبر أمازون، على معالج Ryzen 8000HS.

لكن هذا الاختلاف في المعالجات لا يعكس فارقًا كبيرًا في الأداء. على ما يبدو، يُظهر ThinkPad P14s G5 AMD تحسنًا طفيفًا فقط، حيث يستطيع Ryzen 7 Pro 8840HS الاستفادة من طاقة أعلى للحفاظ على ترددات أعلى.

ومع ذلك، فإن الفجوة بينه وبين T14 G5 المزود بمعالج Ryzen 7 Pro 8840U تبقى ضئيلة، وهو أمر متوقع نظرًا لأن المعالجين متطابقان تقريبًا.

لكن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى P14s Gen 5 AMD تكمن في أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU)، حيث تحتوي APU في كلا الجهازين على نفس المعالج الرسومي. بالنسبة لجهاز مثل ThinkPad T14، قد لا يكون هذا مهمًا، ولكن بالنسبة لـ P14s، الذي يُصنف كـ محطة عمل محمولة، فإن أداء GPU أمر بالغ الأهمية.

من المتوقع أن تتلقى سلسلة ThinkPad تحديثات قريبة، حيث لا تزال معالجات Ryzen 8000 تعتمد على بنية Zen 4 القديمة. مع الإصدارات القادمة، يجب أن تعمل لينوفو على تعزيز الفوارق بين الطرازين بشكل أكبر.

في حين أن ThinkPad T14 قد يحصل على معالجات Strix Point، فإننا نأمل أن تعتمد لينوفو على معالجات Strix Halo، المعروفة أيضًا باسم Ryzen AI Max، في P14s.

الميزة الأساسية في Ryzen AI Max تكمن في أداء الرسوميات المحسن بشكل كبير، وهو السبب الذي دفع HP لاستخدام هذه المعالجات في HP ZBook Ultra 14 القادم.

إذا لم تمنح لينوفو الأولوية لأداء GPU في ThinkPad P14s AMD هذه المرة، فقد يصبح الجهاز غير قادر على المنافسة في سوق محطات العمل المحمولة.

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