تكنولوجيا: Acer تُحدّث شاشة Predator X27U OLED بإصدار X1 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاقها في ربيع عام 2023 إلى جانب Predator X45، ظلت شاشة Predator X27U خيارًا مميزًا لعشاق الألعاب، حيث تعتمد على لوحة QD-OLED التي توفرها سامسونج.

والآن، كشف تقرير من IThome أن Acer قد طرحت إصدارًا جديدًا من هذه الشاشة تحت اسم Predator X27U X1، والذي أصبح متاحًا بالفعل في السوق الصينية.

يبدو أن Predator X27U X1 لا يزال يحتفظ بنفس اللوحة الأساسية المستخدمة في الإصدار الأصلي، لكنه يختلف عن شاشة Predator X27U F3، التي تعتمد على لوحة LG WOLED.

يقدم هذا الإصدار الجديد دقة 2560 × 1440 بكسل، مما ينتج كثافة 110 PPI، إلى جانب معدل تحديث 240 هرتز، مما يجعله مناسبًا للألعاب السريعة.

كما توفر الشاشة وقت استجابة 0.03 مللي ثانية (GTG)، مدعومة بتقنية AMD FreeSync Premium Pro لتقليل تمزيق الصورة عند معدلات التحديث العالية.

من حيث جودة الألوان، تغطي لوحة QD-OLED ما يصل إلى 99% من نطاق DCI-P3، وتصل إلى 400 شمعة عند تشغيل محتوى HDR، مما يؤهلها للحصول على شهادة VESA DisplayHDR True Black.

لم تغفل Acer جانب التصميم والتوافق، حيث يأتي Predator X27U X1 مع حامل قابل للتعديل يسمح للمستخدمين بإمالته ورفعه وتدويره وفقًا لاحتياجاتهم.

كما انها تدعم تركيب VESA (75 × 75 مم)، مما يتيح إمكانية استخدام حامل طرف ثالث. أما من ناحية التوصيل، فتشمل الشاشة منافذ DisplayPort 1.4 وHDMI 2.1، بالإضافة إلى زوج من مكبرات الصوت بقوة 5 واط.

تتوفر Predator X27U X1 حاليًا في الصين بسعر 2,999 يوان صيني (~414 دولارًا أمريكيًا)، بينما لم تكشف Acer بعد عن خططها لإطلاقها عالميًا.

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