تكنولوجيا: براءة اختراع تكشف عن ساعة هواوي الذكية بمستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجحت هواوي في ترسيخ اسمها في سوق الساعات الذكية من خلال تقديم ابتكارات فريدة، مثل Huawei Watch D، التي تستطيع قياس ضغط الدم دون الحاجة إلى معايرة باستخدام كُفة تقليدية.

والآن، كشفت براءة اختراع جديدة عن تطوير ساعة ذكية مزودة بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة، مشابه لما نراه في العديد من هواتف أندرويد الذكية.

تشير براءة الاختراع إلى أن المستشعر المستخدم بصري، وقادر على التعرف على أكثر من بصمة، مما يوفر تجربة أكثر مرونة. المثير للاهتمام أن دوره لا يقتصر فقط على فتح قفل الساعة الذكية، بل يدعم أيضًا إيماءات متعددة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدم فتح تطبيق معين بوضع إبهامه على المستشعر، أو إجراء مكالمة عبر النقر بإصبعه الأوسط. كما توضح البراءة أن تمرير الإصبع فوق المستشعر قد يسمح بتعديل سطوع الشاشة أو مستوى الصوت بسهولة.

من المتوقع أن تسهم هذه الإيماءات الذكية في تسريع التفاعل مع الساعة بشكل كبير، مما يعزز تجربة المستخدم. إضافةً إلى ذلك، يوفر مستشعر البصمة طبقة أمان أعلى مقارنةً بالطريقة التقليدية المعتمدة على رمز PIN المكون من أربعة أرقام.

هذا التطوير لا يفيد فقط في حماية المدفوعات اللاسلكية، لكنه أيضًا يحافظ على البيانات الشخصية في حال فقدان الساعة أو سرقتها.

حتى الآن، لا توجد معلومات حول موعد إطلاق ساعة هواوي بهذه التقنية، لكن براءة الاختراع تعكس رؤية الشركة في تعزيز الأمان وتسهيل الاستخدام في أجهزتها القابلة للارتداء.

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