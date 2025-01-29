شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DeepSeek تتلقى أول شكوى: بيانات ملايين الإيطاليين معرضة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة حماية البيانات الإيطالية إنها تسعى للحصول على إجابات من نموذج الذكاء الاصطناعى الصينى ديب سيك بشأن استخدامه للبيانات الشخصية.

وقالت الهيئة التنظيمية الإيطالية المعروفة أيضا باسم جارانتي Garante إنها تريد معرفة البيانات الشخصية، التي يتم جمعها ومن أى مصادر ولأى أغراض وعلى أى أساس قانونى وما إذا كانت مخزنة فى الصين.

وقالت جارانتي، في بيان، إن ديب سيك والشركات التابعة لها لديها 20 يوما للرد في واحدة من أولى الخطوات التنظيمية التي تستهدف الشركة الناشئة الصينية.

وأثارت شركة DeepSeek، التى تقدم نفسها كبديل منخفض التكلفة لمنافسيها في الولايات المتحدة، موجة بيع لأسهم التكنولوجيا يوم الاثنين حيث تفوق مساعد الذكاء الاصطناعى المجانى الخاص بها على ChatGPT من OpenAI على متجر تطبيقات Apple فى الولايات المتحدة.

تعد Garante الإيطالية واحدة من أكثر هيئات المراقبة نشاطًا في أوروبا فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ففي عام 2023 حظرت لفترة وجيزة استخدام ChatGPT المدعوم من Microsoft (MSFT.O)، يفتح علامة تبويب جديدة في البلاد بسبب انتهاكات مشتبه بها لقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

ويعد تطبيق DeepSeek ونموذجه اللغوي الضخم قد أحدثا بعض الموجات الكبيرة، مما لفت انتباه هيئات مراقبة حماية البيانات، ليأتي أول تحرك كبير من إحدى هذه الهيئات الرقابية منذ انتشار DeepSeek بشكل إيجابي في الأيام الأخيرة.

وقدم Euroconsumers وهو تحالف من مجموعات المستهلكين في أوروبا، شكوى لدى هيئة حماية البيانات الإيطالية تتعلق بكيفية تعامل DeepSeek مع البيانات الشخصية في فيما يتعلق باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، الإطار التنظيمي لحماية البيانات في أوروبا.