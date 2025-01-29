تكنولوجيا: ساعة Huawei Watch D2 تحصل على لوحة مفاتيح في أحدث تحديث عالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت هواوي في طرح تحديث جديد لساعة Huawei Watch D2، التي أُطلقت العام الماضي كنسخة محدثة من سلسلة D السابقة. تتميز هذه الساعة بقدرتها على قياس ضغط الدم، مما يجعلها خيارًا مهمًا لمن يهتمون بصحتهم.

حاليًا، أبلغ العديد من المستخدمين عن وصول تحديث الإصدار 5.0.0.197 (C00M03)، والذي يأتي بحجم 55.93 ميجابايت. وفقًا لسجل التغييرات، يُحسّن هذا التحديث استقرار النظام في مواقف معينة، لكن دون توضيح المزيد من التفاصيل.

تعد إضافة لوحة مفاتيح جديدة الميزة الأبرز في هذا الإصدار، حيث يُشار إليها في ملاحظات التحديث على أنها “طريقة إدخال”، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تعديل أسماء الإنذارات والرد على رسائل SMS مباشرة من الساعة.

كما أكد أحد مستخدمي أندرويد أن هذه الميزة تعمل مع تطبيق WhatsApp أيضًا. ويقترح آخرون أن تشغيل لوحة المفاتيح يدويًا ممكن عبر إنشاء إنذار جديد ثم اختيار “ملصق الإنذار”.

يتم طرح هذا التحديث عالميًا، لكنه قد يصل تدريجيًا للمستخدمين في مناطق مختلفة. بمجرد توفره في بلدك، يمكنك تثبيته عبر تطبيق Huawei Health.

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