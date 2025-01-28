شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Rise of the Ronin قادمة إلى الكمبيوتر فى 11 مارس.. تعرف على متطلبات تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطور Team Ninja والناشر Koei Tecmo أن Rise of the Ronin، لعبة تقمص الأدوار والحركة التي صدرت حصريًا على PS5 في مارس 2024، قادمة إلى الحاسب الشخصي، وسيتم إطلاق عنوان العالم المفتوح على الحاسب الشخصي عبر Steam في 11 مارس 2025.

وستدعم نسخة الحاسب الشخصي من اللعبة ميزات خاصة بالمنصة مثل دعم الشاشة العريضة للغاية ودقة 8K و120 إطارًا في الثانية والصوت ثلاثي الأبعاد والمزيد، كما أن Rise of the Ronin متاحة الآن للطلب المسبق على Steam.

وشاركت Koei Tecmo مقطعًا دعائيًا للإعلان عن اللعبة على الحاسب الشخصي، إلى جانب تفاصيل حول إصدار Steam القادم، وستدعم لعبة Rise of the Ronin على الحاسب الشخصي دقة تصل إلى 8K، وتقنية DirectX 12 Ultimate، وشاشات Ultra-wide وSuper ultra-wide، ومعدلات إطارات تصل إلى 120 إطارًا في الثانية، وتتبع الأشعة، والصوت ثلاثي الأبعاد، وعناصر تحكم قابلة للتخصيص في لوحة المفاتيح والفأرة، وتقنية AMD Fidelity FX Super Resolution، وتقنية NVIDIA DLSSS وReflex، وقائمة واجهة المستخدم مع إمكانية النقر بالماوس، وتقنية الرسومات Intel XeSS.

كما شارك الناشر تفاصيل الطلب المسبق للعبة. أصبحت لعبة Rise of the Ronin متاحة الآن للشراء المسبق على Steam، وسيحصل اللاعبون الذين يطلبون اللعبة مسبقًا قبل 2 أبريل 2025 على مكافأة شراء مبكر لأربعة أنماط قتالية: Hayabusa-ryu لـ Katana، وHaybusa-ryu لـ Naginata، وNioh-ryu لـ Katana، وAisu Kage-ryu لـ Katana. تتضمن مزايا الطلب المسبق أيضًا مجموعة دروع Iga Ninja وكاتانا Iga Ninja.

متطلبات نظام Rise of the Ronin للكمبيوتر الشخصي

كشف فريق Ninja أيضًا عن متطلبات نظام الكمبيوتر الشخصي للعبة Rise of the Ronin. ستتطلب اللعبة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و180 جيجابايت من مساحة تخزين SSD المتوفرة. فيما يلي متطلبات النظام التفصيلية للعبة:

الحد الأدنى

نظام التشغيل: Windows 10، Windows 11، 64 بت

المعالج: Intel Core i5-10400 أو أفضل، AMD Ryzen 5 1600 أو أفضل

الذاكرة: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

وحدة معالجة الرسومات: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) أو أفضل، AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB) أو أفضل

التخزين: 180 جيجابايت SSD

الأداء: 1080 بكسل/ 30 إطارًا في الثانية

الموصى به

نظام التشغيل: Windows 10، Windows 11، 64 بت

المعالج: Intel Core i5-10600K أو أفضل، AMD Ryzen 5 5600X أو أفضل

الذاكرة: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

وحدة معالجة الرسومات: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8GB) أو أفضل أفضل، AMD Radeon RX 6700XT (VRAM 12GB) أو أفضل

التخزين: SSD 180 جيجابايت

الأداء: 1080 بكسل/ 60 إطارًا في الثانية