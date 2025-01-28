شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تفشل أدوات حظر الإعلانات فى تخطى إعلان اليوتيوب ذات الـ60 دقيقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير نشر على موقع Phonearena، أن أدوات حظر الإعلانات التي تبلغ مدتها 60 أو حتى 120 دقيقة على منصة YouTube، قد تفشل في تحقيق أهدافها في تخطي الإعلان الذى يسبب ازعاجا للمستخدمين.

في الوقت نفسه أعلنت شركة جوجل (مالك موقع YouTube) الحرب على أدوات حظر الإعلانات، بعدما دفعت الشركات والمعلنون أموالاً جيدة مقابل عرض مقاطعهم القصيرة.

ومع ذلك، ربما ليس موقع YouTube هو الذي يجعل هذه الإعلانات غير قابلة للتخطي، فمن المحتمل أن أدوات حظر الإعلانات هي التي تفشل في حظر الإعلان مع إخفاء زر التخطي في نفس الوقت.

وأحد الأمثلة البارزة جاء من أحد مستخدمي Reddit الذي شارك تجربته في مواجهة إعلان غير قابل للتخطي استمر لمدة 58 دقيقة تقريبًا، وأثار هذا موجة من الشكاوى المماثلة، حيث ادعى آخرون أنهم شاهدوا إعلانات لمدة تصل إلى 10 ساعات أو حتى 90 ساعة.

وتكهن بعض المستخدمين بأن موقع YouTube قد يكتشف أدوات حظر الإعلانات ويستجيب من خلال عرض إعلانات طويلة بشكل غير عادي وغير قابلة للتخطي كرادع.

واقترح آخرون أن أدوات حظر الإعلانات نفسها قد تكون معطلة، مما يؤدي إلى حظر زر "التخطي" بينما يفشل في منع تشغيل الإعلانات.

ومع ذلك، حتى المستخدمين الذين ليس لديهم أدوات حظر الإعلانات أبلغوا عن مواجهة إعلانات ممتدة غير قابلة للتخطي، مثل إعلان مدته دقيقة واحدة و28 ثانية - وهي فترة أطول بكثير من تجربة الإعلان النموذجية.

ومن جانبها أكدت جوجل على دور الإعلانات في دعم المبدعين والحفاظ على النظام الأساسي، وأوضح يوتيوب أن الإعلانات غير القابلة للتخطي عادة ما تكون بحد أقصى 15 ثانية على الهاتف المحمول وما يصل إلى 60 ثانية على التلفزيون، مما ينفي أي عرض متعمد للإعلانات الطويلة للغاية. واقترحت الشركة أن مثل هذه المشكلات قد تنشأ من تدخل أداة حظر الإعلانات، والتي يمكن أن تشوه التشغيل وتؤدي إلى تجارب إعلانية غير طبيعية.