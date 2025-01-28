تكنولوجيا: Asus تنشر صورة تشويقية جديدة لهاتف Zenfone 12 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Asus صورة جديدة تشوق المتابعين لاقتراب موعد إطلاق هاتفها الذكي الرائد الجديد، Zenfone 12 Ultra، تظهر الصورة الأخيرة لمحة مبهمة عن شاشة الهاتف، مع إمكانية تمييز فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية وحواف رفيعة ذات زوايا مستديرة.

من المتوقع أن يكون Zenfone 12 Ultra في الواقع هاتف ROG Phone 9 Pro معاد تصميمه، حيث سيأتي بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 185 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تجهيز الهاتف القادم بنفس نظام الكاميرات، والذي يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابيكسل مع تكبير بصري 3 مرات، وكاميرا عريضة للغاية بدقة 13 ميجابيكسل.

وكانت Asus قد ألمحت سابقًا في معاينة سابقة لهاتف Zenfone 12 Ultra أن الجهاز قد يقدم بعض ميزات إنشاء المحتوى الجديدة التي لم نشهدها في هاتف الألعاب ROG Phone 9 Pro.

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