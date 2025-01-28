شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تطلق iOS 18.3 و iPadOS 18.3 مع تحسينات لـ Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل اليوم عن إصدار iOS 18.3 و iPadOS 18.3 للجمهور، حيث تضيف النسخة الجديدة من البرامج تحسينات على ميزة الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، بما في ذلك دعم الذكاء البصري (Visual Intelligence) لإضافة الأحداث إلى تطبيق التقويم مباشرة من الملصقات أو الإعلانات الورقية، بالإضافة إلى تحسين القدرة على التعرف على النباتات والحيوانات.

أبرز مميزات التحديث الجديد 1.إزالة ملخصات الإشعارات للذكاء الاصطناعي مؤقتًا

قامت آبل بإزالة ملخصات إشعارات “Apple Intelligence” للتطبيقات الإخبارية والترفيهية، بعد أن تبيّن أن بعض هذه الملخصات كانت مضللة في بعض الأحيان.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء مؤقت، ويمكن للمستخدمين الاشتراك في تلقيها مرة أخرى في المستقبل إذا رغبوا.

2.تحسينات في عرض الإشعارات

•جميع ملخصات الإشعارات التي تم إنشاؤها بواسطة Apple Intelligence ستظهر الآن بخط مائل لتمييزها عن الإشعارات الأخرى.

•يمكن إدارة إعدادات ملخصات الإشعارات مباشرة من شاشة القفل عن طريق السحب والنقر على “خيارات”، مع إمكانية تعطيل ملخص الإشعارات لتطبيق معين بسرعة.

إصلاحات وتحسينات إضافية

•آلة الحاسبة: إذا قمت بالنقر على زر المساواة مرة أخرى، ستعيد الحاسبة تكرار آخر عملية حسابية.



•سيري: تم إصلاح مشكلة كانت تؤدي إلى اختفاء لوحة المفاتيح عند بدء طلب مكتوب باستخدام Siri.



•الموسيقى: تم حل مشكلة كانت تجعل تشغيل الصوت يستمر حتى نهاية الأغنية حتى بعد إغلاق تطبيق Apple Music.

تغييرات في ميزة Apple Intelligence

اعتبارًا من هذا الإصدار، سيتم تمكين ميزة “Apple Intelligence” تلقائيًا للمستخدمين الجدد ولمن يقومون بالترقية إلى iOS 18.3، وهذا يعني أن ميزات الذكاء الاصطناعي أصبحت خيارًا افتراضيًا (Opt-out) بدلاً من أن تكون اختيارية كما كانت في الإصدارات السابقة.

وتوفر التحديثات الجديدة مزيجًا من التحسينات العملية والإصلاحات للأخطاء مع تعزيز تجربة المستخدم بميزات ذكاء اصطناعي متطورة، ويمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من هذه التحسينات مباشرة عن طريق تحديث أجهزتهم إلى الإصدار 18.3.