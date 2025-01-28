تكنولوجيا: تقرير جديد يكشف أسعار Google Pixel 9A بإصدارات 128 جيجابايت و 256 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مر أكثر من شهر منذ أن نشرت مصادر اندرويد ورقة مواصفات شاملة حول جهاز Pixel 9A. ومنذ ذلك الحين، ظهرت بعض التفاصيل الجديدة حول الهاتف المتوسط القادم من جوجل. بدلاً من التسريبات المتعلقة بالخلف، ظهر مؤخرًا معلومات تشير إلى التصميم الجانبي المحتمل للجهاز.

والآن، عادت مصادر اندرويد لتوفير مزيد من التفاصيل حول Pixel 9A، حيث كشفت عن أسعار الإطلاق في الولايات المتحدة.

وفقًا للتقرير، سيبدأ سعر Pixel 9A من 499 دولارًا، وهو نفس السعر الأساسي لجهاز Pixel 8A. وبالطبع، يتضمن هذا السعر إصدار 128 جيجابايت من التخزين بدلاً من تكوين 64 جيجابايت في الأجهزة السابقة.

أما بالنسبة للإصدار الذي يحتوي على 256 جيجابايت من التخزين، فقد أكدت التقارير أن سعره سيكون 599 دولارًا، مما يمثل زيادة قدرها 40 دولارًا مقارنةً بإصدار Pixel 8A المكافئ (الذي يباع حاليًا بـ 499 دولارًا على أمازون).

كما أشار التقرير إلى أن جهاز Pixel 9A سيكون متاحًا في كندا بسعر 679 دولارًا كندي لإصدار 128 جيجابايت، في حين يصل سعر نسخة 256 جيجابايت إلى 809 دولارًا كندي.

من المتوقع أن تكشف جوجل عن Pixel 9A في الربيع المقبل، ربما في مارس قبل مؤتمر Google I/O 2025. وعلى الرغم من عدم ظهور صور رسمية للجهاز بعد، نشر Roland Quandt صورة مسربة من مصنع لحالة طرف ثالث تظهر ما قد يكون تصميم الهاتف.

إذا كانت هذه الصورة دقيقة، فقد تشير إلى أن Pixel 9A سيأتي بحواف أنحف مقارنةً مع نموذج العام الماضي، مع إمكانية أن تكون هذه الصورة تخص أيضًا جهاز Pixel 9.

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