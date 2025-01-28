شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام DeepSeek R1 على الكمبيوتر والموبايل.. وطريقة تثبيته محليا والان مع تفاصيل الخبر

أصبح تطبيق DeepSeek R1، الذي يعتبر منافسا لـ ChatGPT، حديث الجميع في مجال الذكاء الاصطناعي، وبينما يحاول البعض التقليل من أهميته، إلا أن DeepSeek أصبح التطبيق الأكثر تحميلا في متاجر التطبيقات.

وإذا كنت ممن يهتمون بإعداد خادم ذكاء اصطناعي محلي لتجنب الاشتراكات الشهرية، فيمكنك فعل ذلك مع DeepSeek، كما يمكنك تشغيل التطبيق الصيني على جهازك المحلي باستخدام تطبيق Ollama، هل هذا يعني وداعًا لـ ChatGPT؟ لنكتشف معا.

كيفية استخدام DeepSeek على الكمبيوتر الوصول عبر متصفح الإنترنت:

مثل ChatGPT، يمكنك استخدام DeepSeek عبر متصفح الإنترنت.

تحتاج فقط إلى تسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني أو حساب جيميل، أو حتى رقم هاتف يبدأ بـ +86.

بعد تسجيل الدخول، ستجد واجهة مشابهة جدًا لما تعودت عليه، ويمكنك البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي فورًا.

تشغيل DeepSeek محليًا باستخدام Ollama:

أولاما هو تطبيق يتيح لك تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على جهازك الخاص، مما يضمن لك الخصوصية.

وإذا كنت ترغب في تشغيل DeepSeek على جهازك، ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر بمواصفات جيدة، ويفضل أن يكون مزودًا بكرت شاشة من نوع Nvidia.

بعد تثبيت Ollama، يمكنك تشغيل DeepSeek عبر الأمر التالي:

llama run deepseek-r1:8bo

سيقوم Ollama بتحميل النموذج وتخزينه على جهازك. تأكد من أن لديك مساحة تخزين كافية لأن النموذج قد يكون حجمه كبير.

بعد تنزيل النموذج، يمكنك استخدام DeepSeek محليًا كما تشاء، ومع رخصة MIT يمكنك تعديل النموذج واستخدامه في مشاريعك الخاصة.

كيفية استخدام DeepSeek على الهاتف المحمول تحميل التطبيق:

مثل ChatGPT، يتوفر DeepSeek كتطبيق على الهاتف المحمول.

التطبيق هو الآن الأكثر تحميلًا في معظم المتاجر، لذا يمكنك العثور عليه بسهولة.

بعد تحميل التطبيق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني، وستتمكن من استخدام DeepSeek أثناء التنقل.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك استخدام DeepSeek على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وأيضا تشغيله محليا إذا كان لديك جهاز مناسب.