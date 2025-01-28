تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy S25 Ultra بإصدارات فاخرة: Emerald و 24K Gold Limited Edition

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Caviar عن مجموعة جديدة من الإصدارات الفاخرة المخصصة لهاتف Galaxy S25 Ultra، في إطار سلسلة Oroboros التي تم تصميمها احتفالًا بالعام الصيني الجديد وعام الثعبان.

وكعادتها، قدمت Caviar إصدارات محدودة من الهواتف الرائدة، مثل إصدار مستوحى من CyberTruck لهواتف iPhone 11 Pro سابقًا.

تتميز إصدارات Oroboros بزخارف مستوحاة من رمز الثعبان الذي يلتف حول ذيله، وهو رمز الأبدية. الإصدار الأبرز، المعروف باسم Oroboros، يأتي بطلاء ذهبي مزدوج من عيار 24 قيراطًا، إلى جانب عين مصنوعة من حجر قطره 2 مم.

كما يحتوي هذا الإصدار على ساعة زمنية عملية مدمجة ضمن التصميم، وهو ما يضيف 3420 دولارًا إضافيًا إلى السعر الأساسي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإصدارات لوحات خلفية مصنوعة من التيتانيوم المغطى بطبقة PVD، ما يمنحها مظهرًا فخمًا يميزها عن الإصدار الأساسي من Galaxy S25 Ultra (السعر الحالي: 1299.99 دولار على أمازون).

تضم السلسلة أيضًا نصف دزينة من التصميمات المستوحاة من الأبراج الفلكية الأخرى، لتلبي أذواق عشاق الفخامة.

وفيما يلي قائمة الأسعار للإصدارات المحدودة من Galaxy S25 Ultra، مرتبة تصاعديًا:

Rose Radiance: بسعر 10,270 دولار

Dominion: بسعر 10,340 دولار

Dark Ouroboros: بسعر 10,490 دولار

Monarch: بسعر 10,560 دولار

Aquarius: بسعر 10,990 دولار

Capricorn: بسعر 11,130 دولار

Taurus: بسعر 11,130 دولار

Leo: بسعر 11,200 دولار

Cancer: بسعر 11,340 دولار

Pisces: بسعر 11,340 دولار

Scorpio: بسعر 11,340 دولار

Ouroboros: بسعر 13,910 دولار

تقدم هذه الإصدارات تجربة استثنائية لعشاق التصميم الفاخر الذين يبحثون عن هواتف ذكية تتميز بالتفرد والرفاهية.

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