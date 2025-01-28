تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف تصميم Powerbeats Pro 2 مع مستشعر لمعدل ضربات القلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرب الشهير رولاند كواندت عن تفاصيل جديدة حول سماعات Powerbeats Pro 2، وذلك بعد تسريب الأسعار الأوروبية من قبل المسرب billbil_kun.

ووفقًا للتقارير، تخطط أبل لإطلاق Powerbeats Pro 2 بسعر 299.95 يورو، وهو نفس السعر الذي طُرحت به الجيل الأول عند الإطلاق. ومع ذلك، يمكن حاليًا شراء الإصدار الأول بسعر مخفض يصل إلى 149.99 دولارًا من متاجر الطرف الثالث.

لتبرير السعر المرتفع، أوضح كواندت أن Powerbeats Pro 2 ستأتي بميزة مراقبة معدل ضربات القلب باستخدام مستشعرات LED ضوئية يمكنها قياس النبض بمعدل يصل إلى 100 مرة في الثانية. الميزة ستكون متاحة لمستخدمي أجهزة اندرويد وiOS، ولكن مع قيود وظيفية محددة في سياق التمارين الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد السماعات الجديدة على شريحة H2 من أبل، ما يمنحها عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، أو 45 ساعة باستخدام حافظة الشحن المدمجة.

ومع ذلك، من المرجح أن يقل عمر البطارية في حال تفعيل خاصيتي عزل الضوضاء النشط (ANC) ووضع الشفافية. ورغم ذلك، يمكن أن توفر إعادة شحن سريعة لمدة 5 دقائق حوالي 90 دقيقة من تشغيل الموسيقى، وهي ميزة تروّج لها أبل تحت اسم “الشحن السريع”.

أيضًا، أشار كواندت إلى أن السماعات ستحصل على شهادة مقاومة الماء والتعرق IPX4، بالإضافة إلى ثلاثة ميكروفونات لكل سماعة، مشابهة لتلك الموجودة في AirPods Pro 2. أما حافظة الشحن، فستدعم الشحن اللاسلكي بتقنية Qi، مع ميزات Find My لتتبع الموقع، ودعم تحديد الموقع لمستخدمي اندرويد.

رغم كل هذه التفاصيل، لم يتم الكشف عن موعد الإطلاق الرسمي بعد، لكن كواندت أكد أن الإعلان عن السماعات سيتم في الأسابيع المقبلة.

المصدر