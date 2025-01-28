تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف تصميم الجيل القادم من iPhone SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرّ نحو أسبوعين منذ أن شارك Sonny Dickson الصور الأولى للخلف المنتظر لجهاز iPhone SE الجيل الثالث. والآن، نشر المسرب Majin Bu مجموعة جديدة من الصور لما يُطلق عليه اسم iPhone SE 4 أو iPhone 16e، والتي توفر تفاصيل أوضح عن الجهاز. الصور المرفقة بالخبر تعطي لمحة أقرب لما يمكن أن نتوقعه.

إضافة إلى ذلك، قام المسرب بنشر مقطع فيديو قصير يظهر الجهاز، لكنه ما زال في مرحلة التصميم الأولي. ومع ذلك، يبدو التصميم العام للجهاز مشابهًا لما تعتمده الشركات عند تطوير ملحقات الطرف الثالث.

على سبيل المثال، يتميز iPhone SE 4 بكاميرا خلفية كبيرة يُشاع أنها مستشعر بدقة 48 ميجابكسل قادر على تقديم تكبير بصري 2x بدون فقدان الجودة.

أما من الخلف، فيتميز الجهاز بلوحة مسطحة محاطة بإطار معدني مسطح مستوحى من تصميم iPhone 4 الكلاسيكي. لكن الجزء الأمامي من الجهاز لا يزال محل جدل. تشير التسريبات الأخيرة إلى أن أبل قد تتبنى تصميم Dynamic Island مع هذا الجهاز، وهو ما يتعارض مع تسريبات سابقة.

في النهاية، من المتوقع أن يقدم iPhone SE 4 مزيجًا من التصميم المحدث والميزات الجديدة، ليكون خيارًا مميزًا ضمن فئة الأجهزة الصغيرة والاقتصادية.

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