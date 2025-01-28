تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن لمحات أولية لجهازي Surface Laptop 8 و Surface Pro 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدو مايكروسوفت مستعدة لإطلاق مجموعة أكبر من أجهزة Surface هذا العام مقارنةً بالسنوات السابقة. وفقًا لتقرير نشره Windows Central الأسبوع الماضي، تخطط الشركة لتقديم إصدارات أصغر من Surface Laptop وSurface Pro، يُعتقد أنها ستكون خلفاء لـ Surface Laptop Go وSurface Go.

تشير الشائعات إلى أن هذه الأجهزة الجديدة قد تُطرح في الأسابيع المقبلة، وستعمل بمعالجات Snapdragon X وSnapdragon X Plus. ومع ذلك، يبدو أن الجيل التالي من أجهزة Surface التي تعتمد على معمارية X86 قريب جدًا من الإعلان عنه.

من المقرر أن يُعقد حدث الإطلاق التالي لمايكروسوفت في 30 يناير بين الساعة 15:00 و16:00 بالتوقيت العالمي. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للحدث لا تزال غامضة، فقد أكدت الشركة وجود “إعلان رئيسي” يتعلق بخط إنتاج Surface لقطاع الأعمال.

في العام الماضي، استخدمت مايكروسوفت حدثًا مشابهًا للإعلان عن Surface Laptop 6 وSurface Pro 10 لقطاع الأعمال، وكلاهما يعمل بمعمارية Intel Meteor Lake.

بينما أجلت الشركة الكشف عن Surface Laptop 7 وSurface Pro 11 القائمين على معالجات ARM حتى يونيو. وفقًا للتقارير، سيأتي خلفاؤهما هذا العام بمعالجات Snapdragon X2.

أما بالنسبة لجهازي Surface Laptop 8 وSurface Pro 12، فمن المتوقع أن يُزودا بمعالجات Core Ultra 5 226V وCore Ultra 7 266V وCore Ultra 7 268V، إلى جانب دعم يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة RAM LPDDR5x.

كما يُتوقع أن تأتي هذه الإصدارات المخصصة للأعمال بتعديلات تصميمية ظهرت لأول مرة في الإصدارات المخصصة للمستهلكين العام الماضي، مثل الإطارات النحيفة للشاشة في خط Surface Laptop.

رغم أن الأجهزة ستُعلن كجزء من خط الأعمال، من المرجح أن يتمكن المستهلكون العاديون من شرائها عبر متجر مايكروسوفت الإلكتروني.

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