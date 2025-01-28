تكنولوجيا: تحديث iOS 18.3 يصلح أحد أكبر عيوب Apple Intelligence على الآيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أبل في طرح تحديث iOS 18.3، الذي يأتي بحجم 1.8 جيجابايت، ليقدم مجموعة من الميزات الجديدة. ورغم أن التحديث يضيف تحسينات ملحوظة، إلا أن معظم هذه الميزات ترتبط بـ Apple Intelligence، وهي ميزة متاحة حاليًا فقط على أجهزة iPhone 15 Pro وiPhone 16 وiPhone 16 Pro، ومحدودة حاليًا في الولايات المتحدة فقط. ومن المتوقع أن يتم توسيع توفر Apple Intelligence إلى أوروبا مع إصدار iOS 18.4 المرتقب في أبريل.

يركز التحديث بشكل أساسي على تحسينات في ملخصات الإشعارات، التي تعرضت لانتقادات حادة أواخر العام الماضي بسبب توليد أخبار مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومع iOS 18.3، أصبح بإمكان المستخدمين تعديل إعدادات ملخصات الإشعارات مباشرة من شاشة القفل، حيث تمت إضافة أيقونة جديدة تساعد على التفريق بسهولة بين الملخصات والإشعارات العادية. كما تم استبعاد تطبيقات الأخبار مؤقتًا من الملخصات لتجنب ظهور عناوين مضللة.



من بين الميزات الجديدة أيضًا، تمكين الذكاء البصري من إنشاء إدخالات تقويم مباشرة عند مسح ملصق أو منشور باستخدام كاميرا الآيفون. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الذكاء التعرف على النباتات والحيوانات.

على صعيد التطبيقات، يضيف تطبيق الآلة الحاسبة ميزة تكرار العمليات الحسابية عند لمس علامة المساواة مرة أخرى، بينما يعالج التحديث مشكلات في لوحة المفاتيح وتطبيق الموسيقى.

أخيرًا، سيتم تمكين Apple Intelligence تلقائيًا للمستخدمين الجدد أو عند الترقية إلى iOS 18.3. وللراغبين في تعطيل الميزة، يمكنهم إيقافها يدويًا من خلال الإعدادات ضمن خيار Apple Intelligence & Siri.

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