تكنولوجيا: أبل تعمل على تطوير VisionOS للنظارات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير حديث من مارك غورمان، الصحفي في بلومبرج، كانت نظارة Apple Vision Pro بمثابة إخفاق كبير للشركة. السبب الأول يعود إلى سعرها المرتفع، وهو أمر لم يكن مفاجئًا، بينما يكمن السبب الآخر في “تصميمها المرهق”.

لذلك، تتجه أبل حاليًا نحو التركيز على المستقبل والعمل على تطوير الشيء الكبير التالي: النظارات الذكية. وتشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على إصدار مخصص من نظام التشغيل VisionOS لهذه النظارات.

يبدو من المنطقي أن تستفيد أبل من نفس نظام التشغيل المستخدم في سماعة Vision Pro، ولكن الأخبار السيئة هي أن إطلاق النظارات الذكية من أبل قد يستغرق ثلاث سنوات أو أكثر.

في البداية، خططت أبل لتقديم نظارات ذكية كمنتج لاحق مباشرة لـ Vision Pro، بحيث يتم إطلاقها في غضون عام أو عامين. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات تقنية هائلة حالت دون ذلك.

ولسد الفجوة بين Vision Pro والنظارات الذكية، تخطط أبل الآن لإطلاق أجهزة أخرى تعتمد على تصميم Vision Pro ولكن بتكلفة أقل. الهدف من هذه الأجهزة هو تقديم خيار أكثر جاذبية للمستهلكين. ورغم ذلك، من المستبعد أن ترى هذه الأجهزة النور خلال هذا العام.

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