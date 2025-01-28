شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تنقذ حياة متزلج بعد سقوطه من ارتفاع 1000 قدم في واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

أنقذت ساعة Apple Watch العديد من الأرواح على مر السنين على الرغم من أن كل منها كانت فريدة من نوعها، ويمكن لشركة Apple أن تضيف لمسة أخرى على سوار Apple Watch لأحدث عملية إنقاذ للساعة، والتي حدثت في غرب واشنطن الاسبوع الماضي عندما تلقى مكتب عمدة مقاطعة شيلان مكالمة من Apple Watch باستخدام نظام SOS للطوارئ الخاص بالساعة.

وبفضل اكتشاف السقوط واكتشاف الاصطدام ونظام SOS للطوارئ، يمكن لمستخدم Apple Watch في حادث ما إخطار المستجيبين الأوائل في حالة وقوع حادث أو تصادم أو أي حالة طوارئ أخرى.

حتى لو كان الضحية فاقدًا للوعي، فإن الساعة ستستدعي المساعدة وحتى تمرر موقع الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة، ويمكنها أيضًا الاتصال بجهات الاتصال في حالات الطوارئ للمستخدم لتنبيههم إلى وجود مشكلة وستتضمن أيضًا موقع الشخص المصاب.

وبعد أن تلقى مكتب الشريف المكالمة من Apple Watch، طلب طاقم إنفاذ القانون المساعدة من King County Air Support لنقل متزلج مصاب، كانت المعلومات الوحيدة المعروفة عن الضحية أنه كان متزلجًا وسقط من ارتفاع 1000 قدم مما أدى إلى إصابة إحدى ساقيه.

ومع تعرض الشخص المصاب لخطر التجمد حتى الموت بسبب درجات الحرارة الباردة للغاية، انطلق فريق الإنقاذ بعد غروب الشمس مباشرة وعثر في النهاية على المتزلج المصاب.

ويُظهر مقطع فيديو أصدرته إدارة الدعم الجوي لشرطة مقاطعة كينج عملية الإنقاذ ويمكنك رؤية شخص مع الضحية يلوح لطاقم الإنقاذ في حوالي الدقيقة 1 و 14 ثانية من الفيديو ، ونظرًا لأن الكاميرا كانت تستخدم على ما يبدو معدات استشعار الحرارة، فإن ما تراه هو شكل بشري أبيض غريب المظهر يلوح.

وبينما تقترب المروحية، يمكنك أن ترى شكل الضحية وهو يرقد على الأرض بينما يشير شخص آخر إلى المستجيبين الأوائل، وبعد بعض المناورات في الهواء، كانت المروحية فوق المتزلج المصاب مباشرة، وتم إنزال أحد أفراد فريق الإنقاذ برفق إلى السطح ، وتم ربط المتزلج المصاب بالمعدات التي سمحت بسحبه إلى المروحية.

أثناء مهمة الإنقاذ، اكتشف الفريق أن متزلجًا ثانيًا أصيب ولم يعد قادرًا على المشي، وتم اتخاذ القرار برفع الأشخاص الثلاثة إلى المروحية ونقلهم جوًا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وإذا لم يكن لدى المتزلج الأول ساعة آبل للاتصال بالنجدة وإدراج موقعه تلقائيًا، فمن المحتمل جدًا أن يموت من انخفاض حرارة الجسم (التجمد حتى الموت) ، وربما كان المصير نفسه ينتظر شريكه والمتزلج الثاني المصاب ، في المجمل كان هذا مثالًا آخر على كيف كانت ساعة آبل منقذًا للحياة.