شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بإطلاق هاتف iPhone SE 4 مع وجود كاميرا خلفية واحدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تسريبات حديثة عن أنه من المتوقع أن تطلق شركة Apple هاتف iPhone SE 4 في أبريل، بتصميم مستوحى من iPhone 16 ، ومع اقترابنا من الجدول الزمني المتوقع للإطلاق، تسرب عبر الإنترنت مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر وحدات وهمية من iPhone SE 4 المعروف أيضًا باسم iPhone 16e، ما يمنحنا لمحة مبكرة عما سيأتي من iPhone الجديد بأسعار معقولة.



ايفون

ويعرض الفيديو الهاتف بوحدة كاميرا خلفية واحدة مع لوحة خلفية زجاجية، ومن المرجح أن يتلقى iPhone SE 4 العديد من الترقيات، بما في ذلك شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل وشريحة A18.

وشارك أحد المصادر يسمى ماجين بو مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ وصورًا لوحدات وهمية من iPhone SE 4 على X ، يشير مقطع الفيديو الأول إلى لغة تصميم مماثلة لجهاز iPhone 14.

ويظهر الهاتف بخيارات الألوان الأبيض والأسود مع شق ثابت على الشاشة ، وقيل إنه يتميز بجزيرة ديناميكية في الجزء العلوي من الشاشة.

ويبدو أن iPhone SE 4 يشبه iPhone SE 2022 من الخلف مع إعداد كاميرا خلفية واحدة إلى جانب فلاش LED ، ويبدو أنه يحتوي على لوحة خلفية زجاجية.

مواصفات وسعر iPhone SE 4

من المتوقع أن تطرح شركة أبل هاتفها iPhone SE 4 رسميًا في شهر أبريل المقبل بسعر أقل من 500 دولار أمريكي .

ومن المتوقع أن يتميز iPhone SE 4 بشاشة OLED كاملة الوضوح عالية الدقة مقاس 6.06 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز ، وقد يتميز الهاتف بميزة Face ID ويقدم دعمًا لميزات Apple Intelligence.

ويعمل على مجموعة شرائح A18 Bionic الداخلية من Apple مع دعم لما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، ومن المتوقع أن يتميز بإطار من الألومنيوم ومنفذ USB Type-C ، ومن المتوقع أن يأتي بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل.