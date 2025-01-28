شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 17.. لا تغيير في دايناميك آيلاند وتوقعات بتصميم جديد والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن يأتي أيفون 17 بعدة ترقية ملحوظة عن الطرز السابقة، لكن أحد التغييرات التي لن تحدث هي تقليص "دايناميك آيلاند، على الرغم من الشائعات السابقة التي كانت تشير إلى إعادة تصميم هذه الميزة، إلا أن تقريرًا جديدًا يشير إلى أن "دايناميك آيلاند" ستظل كما هي في سلسلة "آيفون 17".

وفقًا للمحلل الشهير في مجال "آبل"، مينج-تشي كو، فإن مجموعة "آيفون 17" بالكامل ستحتفظ بتصميم "غير متغير إلى حد كبير" مقارنة بنماذج "آيفون 16"، وهذا يعني أن الشائعات السابقة حول تقليص "دايناميك آيلاند" ربما تكون غير صحيحة، في حين أن البعض كان يأمل في نسخة أصغر لتوفير المزيد من المساحة على الشاشة، يبدو أن "آبل" ستبقي الميزة كما هي.

بالإضافة إلى عدم تغيير "دايناميك آيلاند"، من المتوقع أن تقدم سلسلة "آيفون 17" بعض التحديثات الأخرى، كما من المحتمل أن تتكون المجموعة من أربعة طرز، مع استبدال طراز "بلاس" بنموذج جديد أنحف يُسمى "آيفون 17 إير".

من المتوقع أن يحتوي هذا الطراز "إير" على كاميرا واحدة وربما يشمل أول مودم 5G من تصنيع "آبل"، كذلك قد تحتوي جميع الطرز على شاشة "سوبر ريتينا XDR" بمعدل تحديث 120 هرتز، وقد تتضمن السلسلة أيضًا إعادة تصميم للظهر مع فيزر مشابه لهاتف "بيكسل" للكاميرات.

من المتوقع أن تطلق "آبل" سلسلة "آيفون 17" في سبتمبر، مما يواصل تقليدها في تقديم أجهزة "آيفون" جديدة في الخريف.



