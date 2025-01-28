شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يستبدل برنامج التحقق من الحقائق بـ Community Notes.. ما معنى هذا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا، أن جميع تطبيقاته الاجتماعية ستتخلى عن برنامج التحقق من الحقائق، والذي سيتم استبداله بـ Community Notes، وهو نظام أخف بكثير ظهر لأول مرة بواسطة تويتر بعد فترة وجيزة من استحواذ إيلون موسك عليه.

وقد فقد فيسبوك بالفعل جميع أدوات التحقق من الحقائق في وقت سابق من هذا الشهر، على الأقل في الولايات المتحدة، لذلك ليس من المثير للدهشة أن يتبعه Instagram وThreads قريبًا.

وفي الواقع، اكتشف مطور الأجهزة المحمولة والمرشد أليساندرو بالوزي مؤخرًا كيف تخطط شركة Meta لتنفيذ ملاحظات المجتمع في Instagram، فمن غير الواضح كيف ستعمل بالضبط على Instagram، ولكن ملاحظات مجتمع Threads تكون مجهولة المصدر ولن يتم نشرها إلا إذا قام عدد أكبر من الأشخاص بتقييمها على أنها مفيدة.

على حد تعبير ميتا، ستتطلب ملاحظات المجتمع "الاتفاق بين الأشخاص الذين لديهم مجموعة من وجهات النظر للمساعدة في منع التقييمات المتحيزة."

وقد بدأت Meta في طرح ملاحظات المجتمع على المواضيع منذ حوالي أسبوعين، ولكن في الولايات المتحدة فقط، ومن المحتمل أن يحدث نفس الشيء مع Instagram، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت تطبيقات Meta الاجتماعية ستحل محل برنامج التحقق من الحقائق مع Community Notes في الاتحاد الأوروبي أيضًا أم لا.

و وفقًا لزوكربيرج، فإن أنظمة التحقق من الحقائق التي تطبقها شركة Meta ترتكب الكثير من الأخطاء، حيث يدعي الرئيس التنفيذي لشركة Meta أن "الخبراء، مثل أي شخص آخر، لديهم تحيزاتهم ووجهات نظرهم الخاصة، وقد ظهر هذا في الاختيارات التي اتخذها البعض بشأن ما يجب التحقق منه وكيف.

في حين قالت Meta إنها ستطرح ملاحظات المجتمع خلال الشهرين المقبلين وستستمر في تحسينها حتى نهاية العام وما بعده إذا لزم الأمر

وبمجرد نشر ملاحظات المجتمع بالكامل، ستتم إدارة منصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ Meta من قبل المستخدمين وليس الشركة.