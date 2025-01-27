شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يقارن إطلاق "Operator" بـ ChatGPT.. إليكم الفروقات بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة OpenAI صعودها السريع في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت رحلتها مع إطلاق ChatGPT في عام 2022، ووصلت اليوم إلى مرحلة تقدم فيها تقنية يمكنها أداء المهام نيابة عنك.

وبينما يُعد ChatGPT الذكاء الاصطناعي الأشهر كروبوت محادثة، فإن Operator هو أول وكيل ذكي متقدم من الشركة، حيث يمكن لـ Operator تنفيذ المهام بشكل مستقل، بل ويبحث على الإنترنت نيابة عنك.

على سبيل المثال، يمكنك توجيه الوكيل بمهمة بسيطة مثل تقديم قائمة بالبقالة، وسيقوم هو بطلبها لك، وهذه الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا لشركة OpenAI وابتكارًا مهمًا في عالم الذكاء الاصطناعي.

ورغم وجود بعض المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون، أشاد الرئيس التنفيذي سام ألتمان بهذا الوكيل الذكي، وكتب على منصة X (تويتر سابقًا): “من الممتع مشاهدة ردود الفعل على Operator، يذكرني بإطلاق ChatGPT”.

ما الفرق بين ChatGPT وOperator؟

• ChatGPT: روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة، إجراء المحادثات، ومساعدة المستخدمين في كتابة النصوص.

• Operator: وكيل ذكي مستقل يمكنه تنفيذ المهام اليومية، مثل الطلبات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى تدخل مباشر بعد إعطائه التعليمات.

ميزات Operator

• تنفيذ المهام بشكل مستقل.

• القدرة على البحث على الإنترنت والتفاعل مع المنصات الرقمية نيابة عن المستخدم.

• توفير الوقت والجهد في المهام الروتينية.

• حالياً متاح فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع إلى مناطق أخرى قريباً.

أهمية Operator في عالم الذكاء الاصطناعي

يُعد Operator أحد الخطوات الأولى لتحقيق رؤية الذكاء الاصطناعي كأداة تساعد البشر في حياتهم اليومية، الفكرة التي لطالما حلم بها الكثيرون هي أن يكون لدينا ذكاء اصطناعي قادر على أداء المهام بدلاً منا، وهذا ما يقدمه Operator.

مع النجاح الذي حققته OpenAI مع ChatGPT والاهتمام الكبير الذي يلقاه Operator، يبدو أن الشركة تمضي بخطى ثابتة نحو جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.