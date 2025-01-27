شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغطية من الفضاء.. خدمة جديدة من SpaceX وT-Mobile تنطلق قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إيلون ماسك عن موعد بدء تشغيل خدمة T-Mobile المباشرة، فقد أعلنت SpaceX وT-Mobile عن شراكة في عام 2022 لاستخدام أقمار Starlink الصناعية السابقة وطيف T-Mobile لتوفير الاتصال بالمناطق التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكات الأرضية.

و أعطت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الضوء الأخضر لبعض خططها في أواخر عام 2024، مما مهد الطريق للإعلان عن البرنامج التجريبي، حيث بدأت T-Mobile في إخطار العملاء الذين تمت الموافقة على الإصدار التجريبي في وقت سابق من هذا الشهر، والآن، النسخة التجريبية أصبحت على وشك البدء.

ومن جانبه قال إيلون ماسك، إن الإصدار التجريبي المباشر للسيلا سيبدأ اليوم، وهذا سيسعد العديد من المستخدمين، لتوفير تغطية تكميلية من الفضاء (SCS)، حيث ستتواصل كوكبة Gen2 Starlink من SpaceX مع الهواتف الذكية باستخدام طيف C Block PCS من T-Mobile.

ولن توفر الخدمة الاتصال بالأماكن التي لا تحتوي على تغطية خلوية أرضية فحسب، بل ستضمن أيضًا عدم انقطاع الاتصال في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وسيكون البرنامج التجريبي مجانيًا لجميع عملاء الدفع الآجل، ولكن في البداية، لن يكون سوى عدد قليل من الهواتف الصينية، و سيصبح المزيد من الهواتف متوافقة مع عمل T-Mobile على التحسينات.

في الوقت الحالي، سيتم دعم الرسائل النصية فقط، حيث تقول SpaceX أنه سيتم طرح خدمات البيانات وإنترنت الأشياء في عام 2025، وسيأتي الدعم الصوتي لاحقًا، ولكن يبقى أن نرى كيف سيتم ذلك، حيث لم يتم منح الموافقة التنظيمية للتنازل المطلوب لتنشيط الخدمات بخلاف الرسائل النصية.

ومع ذلك، يعد خطوة هامة، ليس فقط لشركة SpaceX وT-Mobile، ولكن أيضًا للعملاء، وبعد إزالة المناطق النائية، لن يضطر العملاء إلى القلق بشأن عدم توفر الخدمة في المناطق الريفية أو البعيدة.

وستخضع الرسائل النصية الفضائية لتأخير التسليم وقد يتأثر الأداء بعوامل مثل الموقع وعدد الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة في نفس الوقت.