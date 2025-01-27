شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: ميتا ستنفق ما يصل إلى 65 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms مارك زوكربيرج إن الشركة تخطط لاستثمار ما يصل إلى 65 مليار دولار في مشاريع تتعلق بالذكاء الاصطناعي في عام 2025، بما في ذلك بناء مركز بيانات عملاق جديد وزيادة التوظيف في فرق الذكاء الاصطناعي.

وقال زوكربيرج في منشور على فيسبوك إن الشركة تعتزم استخدام الأموال لبناء مركز بيانات "كبير جدًا بحيث يغطي جزءًا كبيرًا من مانهاتن". وأضاف أن شركة Meta تخطط لجلب جيجاواط من قوة الحوسبة عبر الإنترنت في عام 2025 ومن المتوقع أن تنهي العام بأكثر من 1.3 مليون وحدة معالجة رسومية.

كتب زوكربيرج في المنشور: "هذا جهد هائل، وعلى مدار السنوات القادمة سيقود منتجاتنا الأساسية وأعمالنا، ويطلق العنان للابتكار التاريخي، ويوسع الريادة التكنولوجية الأمريكية".

استثمرت شركة Meta بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات العديدة الماضية، وأعلنت مؤخرًا عن مركز بيانات جديد بقيمة 10 مليارات دولار في لويزيانا، كما اشترت شرائح كمبيوتر جديدة لتشغيل منتجات مثل مساعد الذكاء الاصطناعي ونظارات Ray-Ban الذكية. وأضاف زوكربيرج أن Meta ستزيد "فرق الذكاء الاصطناعي لدينا بشكل كبير" في عام 2025.

يأتي إعلان زوكربيرج بعد أيام من إعلان OpenAI وSoftBank Group Corp. وOracle Corp،عن مشروع مشترك بقيمة 100 مليار دولار يسمى Stargate لبناء مراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتمثل النفقات الرأسمالية المتوقعة لشركة ميتا لهذا العام زيادة بنحو 50% عن الإنفاق المقدر للشركة لعام 2024، وهي أكثر من ضعف نفقاتها الرأسمالية لعام 2023.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة رقمًا نهائيًا للنفقات الرأسمالية لعام 2024 عندما تعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع في 29 يناير.

قال زوكربيرج في الصيف الماضي إنه من الممكن أن تنفق ميتا ومنافسيها أكثر من اللازم على الذكاء الاصطناعي، لكن خطر خسارة بضعة مليارات من الدولارات أفضل من تفويت تغيير كبير في الحوسبة.

وقال زوكربيرج لإميلي تشانج من بلومبرج في يوليو: "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لأن تقوم العديد من الشركات بالإفراط في البناء الآن، وأنك ستنظر إلى الوراء وتقول،" أوه، ربما أنفقنا جميعًا عددًا من المليارات من الدولارات أكثر مما كان يجب أن ننفقه ". "من ناحية أخرى، أعتقد أن جميع الشركات التي تستثمر تتخذ قرارًا عقلانيًا، لأن الجانب السلبي من التخلف عن الركب هو أنك خارج الموقف فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأكثر أهمية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة".

كانت وول ستريت تتوقع أن تخصص ميتا 51.3 مليار دولار للنفقات الرأسمالية في عام 2025، وفقًا لتقديرات جمعتها بلومبرج. انخفضت أسهم ميتا في البداية بعد الأخبار أثناء تداولات ما قبل السوق، لكن السهم ارتفع بنسبة 1.7 في المائة بعد فتح البورصات في نيويورك، مما يعكس تفاؤل المحللين.

وارتفعت شركة Broadcom Inc، المزود الرئيسي لخدمات تصميم الرقائق للشركات بما في ذلك ميتا، بنسبة 3.9٪ بعد إعلان زوكربيرج.

وكتب روبرت شيفمان، كبير محللي الائتمان في بلومبرج إنتليجنس، يوم الجمعة: "قد تكون الزيادة الحادة في الإنفاق الرأسمالي لشركة ميتا في عام 2025 إلى ما يصل إلى 65 مليار دولار، وهو ما يزيد بشكل كبير عن العام الماضي والإجماع، هو أفضل استخدام لرأس المال، مما يدفع النمو المستقبلي ويضع نفسه كقائد في قدرات الذكاء الاصطناعي".

قرار زوكربيرج بنشر خطط الإنفاق الخاصة بشركة ميتا على فيسبوك قبل خمسة أيام من إعلان الشركة عن أرباحها الفصلية هو قرار غير تقليدي. تصدر الشركات عادة مثل هذه التوقعات جنبًا إلى جنب مع نتائجها المالية، أو في الملفات التنظيمية الرسمية والبيانات الصحفية.

لكن الهيئات التنظيمية الفيدرالية حكمت في الماضي بأن معظم منصات التواصل الاجتماعي مناسبة للشركات لاستخدامها للكشف علنًا عن معلومات جوهرية للمستثمرين.