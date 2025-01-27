شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يناقش شراء تيك توك مع عدة أطراف.. والقرار خلال 30 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في مفاوضات مع عدة أطراف بشأن شراء تطبيق تيك توك، ومن المتوقع أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبل التطبيق الشهير في غضون 30 يومًا، وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية خلال رحلة إلى فلوريدا: "تحدثت مع العديد من الأشخاص عن تيك توك وهناك اهتمام كبير به."

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز أن إدارة ترامب تعمل على خطة بشأن تيك توك تشمل التعاون مع شركة البرمجيات "أوراكل" ومجموعة من المستثمرين الخارجيين لتولي السيطرة الفعلية على عمليات التطبيق، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض عليه من قبل البيت الأبيض، سيحتفظ مالك تيك توك الصيني "بايت دانس" بحصة في الشركة، ولكن سيتم الإشراف على جمع البيانات وتحديثات البرمجيات بواسطة أوراكل، التي توفر بالفعل البنية التحتية لموقع تيك توك على الإنترنت.

ومع ذلك، أكد ترامب في تصريحاته للصحفيين أنه لم يتحدث مع لاري إليسون من أوراكل بشأن شراء التطبيق، وعندما سئل إذا كان يجري صفقة مع أوراكل ومستثمرين آخرين بشأن تيك توك، قال ترامب: "لا، ليس مع أوراكل، هناك العديد من الأشخاص يتحدثون معي، أشخاص مهمون جدًا، بشأن شرائه، وسأتخذ هذا القرار على الأرجح في غضون 30 يومًا، لقد منح الكونجرس 90 يومًا، إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أن ذلك سيكون شيئًا جيدًا."

وقالت المصادر إن شروط أي صفقة محتملة مع أوراكل لا تزال غير ثابتة وقد تتغير، وأضاف أحد المصادر أن نطاق المناقشات لم يتم تحديده بعد وقد يشمل العمليات الأمريكية وكذلك مناطق أخرى.

أشارت إذاعة "إن بي آر" السبت الماضي إلى أن مفاوضات الصفقة تشمل العمليات العالمية لتيك توك، وفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات.

ولم تصدر أوراكل تعليقًا فوريًا ومن المتوقع أن يشارك في الصفقة بعض المستثمرين الحاليين في بايت دانس، مثل مجموعة "سوسكوهانا الدولية" و"جنرال أتلانتيك" و"كولبرج كرافيش روبرتس" (KKR) و"سكويا كابيتال".

من جانبه، لم تتمكن الجهات المعنية من تيك توك، أو المستثمرين مثل "جنرال أتلانتيك" و"KKR" و"سكويا" و"سوسكوهانا" من التعليق فورًا على الأمر.

وأضافت المصادر أن المستثمرين الآخرين الذين يسعون للاستحواذ على تيك توك، مثل المجموعة التي يقودها الملياردير فرانك مكورت وأخرى تضم يوتيوبر "مستر بيست" جيمي دونالدسون، لا يشاركون في مفاوضات أوراكل.

بموجب شروط الصفقة، ستكون أوراكل مسؤولة عن معالجة قضايا الأمن القومي، وكانت تيك توك قد أبرمت صفقة مع أوراكل في عام 2022 لتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين لتخفيف مخاوف واشنطن بشأن تدخل الحكومة الصينية.

من المتوقع أن تظل إدارة تيك توك قائمة، لتشغيل التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، وقد تم إيقاف التطبيق مؤقتًا للمستخدمين قبل سريان قانون يقضي بوجوب بيعه من قبل بايت دانس على أساس قضايا الأمن القومي، أو أن يتم حظره اعتبارًا من 19 يناير.

وبعد يوم من ذلك، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تأجيل تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا، الذي تم إقراره بعد تحذيرات من المسؤولين الأمريكيين بأن هناك خطرًا من سوء استخدام بيانات الأمريكيين تحت إدارة بايت دانس.

وقد عقد مسؤولو أوراكل والبيت الأبيض اجتماعًا يوم الجمعة حول الصفقة المحتملة، وتم تحديد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، وفقًا لتقرير "إن بي آر".