شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة تيك توك .. المستخدمون يشكون من تغييرات غريبة وتضييق رقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد تطبيق Tik Tok، إلى الولايات المتحدة بعد المداولات الأخيرة التي هددت مصير التطبيق، لكن برغم من عودته أفاد بعض المستخدمين بأن التطبيق يعمل بشكل غريب هذه الأيام، بعدما أعاده الرئيس ترامب إلى الحياة بعد انقطاع Tik Tok الأخير على مستوى البلاد.

وحسبما جاء في تقرير لـ"رويترز"، أبلغ المستخدمون أن بعض الأنشطة على Tik Tok، مثل البث المباشر، أصبحت أقل شيوعًا، بالإضافة إلى ذلك، تتم إزالة المحتوى أو الإبلاغ عنه بشكل متكرر بسبب انتهاكه لإرشادات المجتمع، بما في ذلك الإجراءات التي كانت تعتبر مقبولة في السابق.

ونفت Tik Tok تغيير سياساتها أو خوارزمياتها، مشيرة إلى أن فريقها يعمل على استقرار العمليات في الولايات المتحدة، وأقرت الشركة بأن المستخدمين قد يواجهون اضطرابات مؤقتة تؤثر على ميزات التطبيق وإمكانية الوصول إليه أثناء هذه العملية.

ومع ذلك، يعتقد بعض المستخدمين أن الإشراف على المحتوى قد زاد، مستشهدين بأمثلة مثل نتائج البحث المقيدة والتحذيرات من المعلومات الخاطئة،كما أصبحت المطالبات التي تشجع المستخدمين على التحقق من المصادر أكثر وضوحًا.

ويزعم آخرون أن Tik Tok يستهدف عبارات وموضوعات محددة.

على سبيل المثال، يدعي بات لولر، الممثل الكوميدي والمخضرم الذي لديه 1.3 مليون متابع، أنه تم تصنيف مقطع فيديو ساخر عن إيلون موسك على أنه معلومات مضللة، على الرغم من حصوله على أكثر من مليون مشاهدة، اقتصر الفيديو على المشاركة الخاصة، وهو الأمر الذي وجده لولر غير مسبوق.

وبالمثل، كافحت ليزا كلاين لتحميل مقطع فيديو ينتقد ترامب، مدعية أنه تم حظره بشكل متكرر بسبب الرقابة، بعد ذلك، وجدت المعلقة السياسية دانيشا كارتر، التي لديها مليوني متابع، حسابها معلقًا بشكل دائم بعد الإغلاق المؤقت لـ Tik Tok.

وقيل لها إنها تنتهك سياسات متعددة، على الرغم من أن Tik Tok لم تقدم المزيد من التفاصيل، ووصفت كارتر، المعروفة بانتقاداتها للنفوذ السياسي للمسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، الحظر بأنه ذو دوافع اخرى.