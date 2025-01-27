شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Perplexity AI تقترح استحواذ الولايات المتحدة على حصة فى اندماج TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Perplexity AI بإجراء تغييرات كبيرة على خطتها لاندماجها مع الشركة الأم لـTikTok، بايت دانس، وفي خطتها المُحدثة، اقترحت الشركة صفقة يمكن أن تمتلك فيها الحكومة الأمريكية 50% من الكيان الجديد الذي يجمع بينPerplexity AI وTikTok U.S.

وفقًا لتقرير نشرته قناة CNBC، فإن هذا الاستحواذ سيحدث فقط بعد أن يتم طرح الكيان الجديد في البورصة.

الكيان الجديد، الذي يُطلق عليه حاليًا اسم NewCo، سيجمع بين عمليات TikTok U.S. Perplexity AI، ومع ذلك، فإن خوارزمية التوصيات الشهيرة لـ TikTok لن تكون جزءًا من الصفقة.

بدلاً من ذلك، سيُسمح لمستثمري بايت دانس بتحويل حصصهم في TikTok U.S، إلى أسهم في الشركة الجديدة، وستقوم Perplexity AI بالشيء نفسه مع مستثمريها.

لتمويل الصفقة، سيتم الاعتماد على مستثمرين خارجيين، الذين سيقدمون أيضًا أموالاً إضافية لدفع أرباح لمرة واحدة لمستثمري بايت دانس ودعم نمو الكيان الجديد.

صعود Perplexity AI

شهدتPerplexity AI نمواً هائلاً خلال العام الماضي. في بداية عام 2024، كانت قيمة الشركة تبلغ حوالي 500 مليون دولار، لكنها ارتفعت بنهاية العام إلى 9 مليارات دولار، بفضل ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أدرك المستثمرون إمكانيات أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي كمنافس حقيقي لـ Google.

ومع ذلك، لم يكن صعود بيربلكسيتي AI خاليًا من التحديات، إذ تعرضت الشركة لانتقادات بسبب مزاعم تتعلق بالانتحال، مما سلط الأضواء عليها بشكل سلبي في بعض الأحيان.

الهدف من هذا الاندماج هو إنشاء كيان أقوى يجمع بين نقاط القوة لدى الطرفين ستحتفظ بايت دانس بحصة في TikTok U.S، دون بيعه بالكامل، بينما ستحصل Perplexity AIعلى وصول إلى منصة TikTok الضخمة للفيديو، مما يعزز طموحاتها.

ما يجعل هذه الصفقة فريدة هو إمكانية امتلاك الحكومة الأمريكية لنصف NewCo بعد طرحه في السوق العامة، وترى Perplexity AI أن هذا قد يساعد في معالجة المخاوف الأمنية التي أثيرت حول TikTok لسنوات.

موقف بايت دانس والإدارة الأمريكية

أوضحت بايت دانس أنها لا ترغب في بيع TikTok U.S، لكن عرض Perplexity AI مختلف لأنه يُطرح كعملية اندماج وليس بيعًا، هذا قد يجعل الفكرة أكثر جاذبية للشركة الصينية.

في الوقت نفسه، لعبت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دوراً كبيراً في مستقبل TikTok الغامض.

تمكن TikTok مؤقتًا من تجنب الحظر في الولايات المتحدة، لكن ترامب ألمح إلى خطط لإدخال مستثمرين أمريكيين وربما منح الحكومة حصة في الشركة.

مع وجود لاعبين آخرين مثل مايكروسوفت وأوراكل وإيلون ماسك المهتمين بـ TikTok، قد تكون الأسابيع المقبلة حاسمة ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي قريبًا.

اقتراح Perplexity AI يعد خطوة غير مسبوقة في عالم التكنولوجيا والاندماجات، حيث يهدف إلى حل قضايا أمنية، وتحقيق مكاسب اقتصادية، وخلق شراكة قوية بين شركات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.