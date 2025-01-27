شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد يشبه الإنسان يذهل الإنترنت بقدرته على المشي السلس والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة Engine AI الصينية الناشئة فى مجال الروبوتات مؤخرًا روبوت جديدًا يشبه الإنسان أذهل الجميع بمشيته الطبيعية الشبيهة بالإنسان والتى عزاها الكثيرون إلى CGI، حيث تحاول شركات الروبوتات الكبرى فى جميع أنحاء العالم تكرار المشية البشرية السلسة فى روبوتاتها الشبيهة بالإنسان لعقود من الزمان، بنتائج متواضعة نسبيا، ولكن فى أكتوبر الماضى، كشفت شركة Engine AI الصينية عن SE01، وهو أكثر روبوتاتها الشبيهة بالإنسان تقدما حتى الآن.



الروبوت

يتميز الروبوت SE01 بنظام شبكة عصبية متقدم من البداية إلى النهاية، ويتعلم المشى مثل الإنسان فى محاكاة، ويحصل على ملاحظات حول مدى نجاحه ويتحسن باستمرار بمرور الوقت، فهو مدعوم بمعالجات مزدوجة من Nvidia و Intel ويتميز بثلاث كاميرات ستيريو تساعده فى التنقل والتفاعل مع البيئات المعقدة، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

وقالت Engine AI عن روبوتها الثوري: "تسمح تقنية التقاط الحركة البصرية المتقدمة والشبكة العصبية من البداية إلى النهاية للروبوت بتكرار الحركة البشرية بدقة، مما يجعله قابلا للتكيف بدرجة كبيرة مع البيئات المتنوعة".

وقد صُنع الروبوت SE01 من الألمنيوم خفيف الوزن المستخدم فى صناعة الطائرات ويتميز بتصميم أنيق يشبه الإنسان، وأذهل الجميع عندما تم الكشف عنه العام الماضى لدرجة أن الكثيرين تساءلوا عما إذا كان حقيقيا أم من صنع الكمبيوتر.

ونشر الدكتور جيم فان، الذى يقود مشروع GR00T التابع لشركة إنفيديا، مقطع فيديو لـ SE01 وهو يمشى فى شنتشن، بالقرب من مقر Engine AI، وطلب من الناس التأكيد على أنه روبوت حقيقى وليس من صنع الذكاء الاصطناعى، وكتب فان على X: "هل هذا حقيقى؟ هل يمكن لأحد التحقق؟ لقد رأيت هذه الشركة تنشر مشيات بشرية طبيعية للغاية قبل شهرين، فى هذه الأيام، من الصعب التمييز بين CGI وSora والواقع"، قبل متابعة مقطع آخر والتأكيد على أن SE01 هو الحقيقى.

فى نوفمبرمن العام الماضى، أخبرت شركة Engine AI صحيفة National Business Daily الإخبارية الصينية أنها تحاول إبقاء تكاليف إنتاج روبوتها البشرى SE01 أقل من 100 ألف يوان ما يعادل 13700 دولار وتأمل فى بيع النموذج المتقدم بأسعار تتراوح بين 150 ألف يوان أى 20600 دولار و200 ألف يوان أى 27400 دولار.