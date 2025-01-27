شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DeepSeek ينهى هيمنة ChatGPT على متجر تطبيقات Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز DeepSeek مساعد الذكاء الاصطناعي الصيني، يوم الإثنين، منافسة ChatGPT ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تصنيفًا على متجر Apple في الولايات المتحدة.

الروبوت، الذي يعتمد على نموذج DeepSeek-V3، يوصف بأنه "يتصدر قائمة أفضل النماذج مفتوحة المصدر ويضاهي أكثر النماذج المغلقة تقدمًا عالميًا"، وفقًا لمطوريه، فمنذ إطلاقه في 10 يناير، اكتسب التطبيق شعبية كبيرة بين المستخدمين في الولايات المتحدة، بحسب بيانات شركة Sensor Tower المتخصصة في أبحاث التطبيقات.

نقطة تحول في الذكاء الاصطناعي

يُظهر هذا الإنجاز كيف أن DeepSeek ترك بصمة عميقة في وادي السيليكون، مغيرًا التصورات السائدة عن تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنه يلقي الضوء على فعالية الضوابط التي فرضتها واشنطن على صادرات الشرائح المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، حيث يبدو أن هذه القيود لم تمنع الصين من تحقيق تقدم ملحوظ.

ميزات DeepSeek

• يعتمد على نموذج DeepSeek-V3 الذي يوصف بأنه من بين الأفضل عالميًا.

• يتميز بسرعة الأداء ودقة التنبؤات مقارنة بالنماذج الأخرى.

• يقدم تجربة مستخدم مميزة دفعت العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة لتفضيله على ChatGPT.

التحدي الجديد لـ OpenAI

مع صعود DeepSeek إلى قمة التطبيقات المجانية، تواجه OpenAI منافسة شرسة من الصين، هذه الخطوة تُظهر أن السباق نحو الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على اللاعبين الأمريكيين فقط، بل يشمل أيضًا شركات ناشئة صينية تسعى لتثبيت وجودها في السوق العالمية.

ويمثل إنجاز DeepSeek نقطة تحول في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يبرز قدرة الشركات الصينية على تطوير تقنيات تنافس النماذج الأمريكية.

ومع استمرار المنافسة، يبدو أن المستقبل سيشهد سباقًا أكثر شراسة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة.