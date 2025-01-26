تكنولوجيا: Galaxy S25 Ultra يتفوق بنسبة 36% على iPhone 16 Pro Max في اختبار أداء مكثف للرسوميات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال إطلاق سلسلة Galaxy S25، ركزت Samsung على قدرات معالج Snapdragon 8 Elite المُخصّص لأجهزة Galaxy في تقديم أداء مُحسّن في الألعاب. وبينما لم تتطرق الشركة إلى أرقام مُحددة، بدأت تظهر الآن نتائج اختبارات الأداء بعد الإطلاق الرسمي للهواتف الرائدة.

ظهر الأن أحد هذه الاختبارات يُقارن بين Galaxy S25 Ultra و iPhone 16 Pro Max في اختبار 3DMark Steel Nomad Light. يركز هذا الاختبار تحديدًا على أداء وحدة معالجة الرسوميات في التعامل مع عمليات التنميط النقطي (rasterization)، دون التركيز على تتبع الأشعة، ويُعتبر مرجعًا جيدًا لتقييم قدرات الهاتف في هذا المجال.

تُظهر النتائج، كما شاركها @Techinfosocials على منصة X، تفوق Snapdragon 8 Elite المُخصّص لأجهزة Galaxy بحوالي 36% على معالج Apple A18 Pro. تحديدًا، سجل S25 Ultra 2,617 نقطة، بينما حصل iPhone 16 Pro Max على 1,922 نقطة.

فيما يتعلق بمتوسط عدد الإطارات في الثانية، حقق Galaxy S25 Ultra متوسطًا قدره 19.39 إطارًا في الثانية في هذا الاختبار المُحدد، بينما سجل iPhone 16 Pro Max متوسط 14.2 إطارًا في الثانية. يبدو أيضًا أن النسخة المخصصة ذات سرعة المعالج الأعلى من Snapdragon 8 Elite تُعطي هواتف سامسونج أفضلية طفيفة على الهواتف الأخرى التي تستخدم الإصدار العادي من المعالج.

على سبيل المثال، سجل Xiaomi 15 المزود بالإصدار العادي من Snapdragon 8 Elite حوالي 2,530 نقطة، مع بقاء متوسط الإطارات في الثانية عند حوالي 18.74. بالطبع، قد يكون نظام التبريد المُحسّن داخل Galaxy S25 Ultra قد لعب دورًا في هذا التفوق في نتائج الاختبار.

من الجدير بالذكر أن اختبار 3DMark Steel Nomad Light لا يُحمّل المعالج بأي ضغط. ومع ذلك، تُشير هذه المُقارنة إلى أن Galaxy S25 Ultra قد يكون خيارًا أفضل للألعاب على الهواتف المحمولة في الوقت الحالي.

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