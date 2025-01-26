شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Doom: The Dark Ages تصل في 15 مايو على الكمبيوتر وPS5 وXbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة id Software عن إطلاق لعبتها الجديدة Doom: The Dark Ages في 15 مايو 2025 على منصات الحاسب الشخصي، بلايستيشن 5، وإكس بوكس سيريس X/S، وتُعد هذه اللعبة واحدة من أكبر إصدارات سلسلة Doom الشهيرة، مع تقديم تجربة جديدة تعتمد على القتال الاستراتيجي في أجواء العصور الوسطى.

مميزات اللعبة

تأخذ Doom: The Dark Ages اللاعبين إلى حقبة جديدة في تاريخ السلسلة، حيث تدور الأحداث في أعماق الجحيم الذي اتخذ طابعًا مستوحى من العصور الوسطى، ويتميز الإصدار الجديد بأسلوب لعب يركز على القتال التكتيكي، حيث تعتمد على ثلاثة أسلحة رئيسية:

1. منشار الدرع: يستخدم لصد الهجمات، البارِّي، والهجوم عن بعد.

2. أسلحة قتال قريب مثل القفاز الكهربائي والمطرقة المسننة.

3. الأسلحة النارية الفتاكة مثل “سحق الجمجمة”، الذي يستخدم عظام الأعداء كذخيرة.

كما ستتضمن اللعبة معارك ضخمة باستخدام روبوتات عملاقة، بالإضافة إلى إمكانية ركوب تنين سيبراني لإطلاق النيران على جحافل الشياطين.

تجربة اللعب والمزايا الجديدة

حرصت id Software على تقديم تصميم مبتكر يُبقي على جذور السلسلة، حيث تعتمد اللعبة على أسلوب "قف وواجه" بدلًا من “اركض وأطلق النار” في الإصدارات السابقة، اللعبة تُركز على منح اللاعبين الحرية لتخصيص الإعدادات، مثل ضبط سرعة اللعبة وزيادة أو تقليل صعوبة المستوى.

تدور قصة Doom: The Dark Ages حول مغامرة جديدة للبطل “دوم سلاير” وسط أراضٍ مليئة بالأسرار والموارد التي يجب استكشافها لتحسين قدراته، وستوفر اللعبة 10-12 ساعة من اللعب، مع مستويات مليئة بالمفاجآت والمواجهات الدموية.

قصة ملحمية وأسلوب سينمائي

اللعبة ستكون متاحة على منصات الحاسب الشخصي، بلايستيشن 5، وإكس بوكس سيريس X/S، وستتوفر أيضًا على خدمة Xbox Game Pass منذ اليوم الأول.

بهذا الإصدار، تؤكد id Software أنها تسعى للعودة إلى جذور السلسلة، مع الحفاظ على تقديم تجربة مبتكرة تلبي تطلعات عشاق Doom القدامى والجدد على حد سواء