تكنولوجيا: ظهور أول سماعات أذن من HMD مع حافظة شحن مستوحاة من نوكيا لوميا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت HMD في توسيع علامتها التجارية التي أطلقتها لأول مرة في أبريل 2024 مع هاتف HMD Pulse، حيث تستعد الآن لتقديم ملحقات صوتية جديدة تحت علامتها التجارية.

والدليل على ذلك جاء من ملف FCC، الذي كشف عن سماعات الأذن “Ampd Buds” الجديدة، المقرر أن تأتي تحت اسم HMD.

تظهر التسريبات أن سماعات الأذن تحمل تصميمًا تقليديًا إلى حد ما مع وحدة توصيل تحتوي على السائق، لكن ما يميزها هو تصميم حافظة الشحن. فقد تم استلهام تصميم الحافظة من هواتف HMD Skyline، التي تذكرنا بهواتف نوكيا لوميا الكلاسيكية، مع خيارات ألوان مشابهة مثل الأسود والأزرق والوردي.

أحد أبرز الميزات هي إضافة مغناطيس مدمج في الحافظة، ما يسمح لها بالارتباط بهاتف HMD Skyline (أو أي هاتف يدعم الشحن اللاسلكي) لتمكين الشحن اللاسلكي العكسي من الهاتف إلى سماعات الأذن، مما يعد خيارًا عمليًا للأشخاص الذين ينسون شحن أجهزتهم عبر الأسلاك.

أما بالنسبة للبطارية، فتحتوي سماعات الأذن على بطارية بسعة 35 مللي أمبير، وتوفر ما يصل إلى 5 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة.

وبينما لم تكشف المعلومات عن سعة البطارية الدقيقة للعلبة، من المتوقع أن تكشف HMD عن المزيد من التفاصيل في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2025)، حيث من المتوقع أيضًا أن تعرض منتجات أخرى.

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