شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 120 مليون دولار.. خطة جوجل لتثقيف العالم حول الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

خططت جوجل لتثقيف الناس في جميع أنحاء العالم حول كيف أن الذكاء الاصطناعي ليس ذلك الشىء الشرير الكبير الذي قد ينظرون إليه، ووفقا لما ذكره موقع Phone arena، قررت الشركة تخصيص ميزانية قدرها 120 مليون دولار في سبتمبر 2024 لتعليم الذكاء الاصطناعي.

ستستهدف هذه البرامج التعليمية المستهلكين والعمال والمشرعين حيث تهدف الشركة إلى زيادة الوعي بالإمكانيات التي يفتحها الذكاء الاصطناعي.

وتعتقد جوجل، أن هناك الكثير من الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي لأنه شكل جديد من أشكال التكنولوجيا ومعظم الناس لا يثقون بطبيعتهم في شيء غير مألوف.

ومع ذلك، من المحتمل جدًا أن تكون هناك دوافع خفية وراء هذه الخطوة أيضًا، حيث تواجه جوجل حاليًا دعوى قضائية ضخمة لمكافحة الاحتكار وقد تضطر إلى بيع متصفح الإنترنت Chrome وتعديل محرك البحث الخاص بها.

يزعم جزء من قضية مكافحة الاحتكار هذه أن استخدام جوجل لبرنامج Gemini لتلخيص نتائج البحث جعل مواقع الويب تفقد حركة المرور بشكل كبير، ومن خلال تثقيف المشرعين والمستهلكين بشأن الذكاء الاصطناعي، قد تحاول جوجل إقناعهم بأن ممارساتها التجارية لعبة عادلة.

واعترفت الشركة بالتسريحات التي تحدث حاليًا بسبب اعتماد الذكاء الاصطناعي في القوى العاملة ولكنها تعتقد أن هناك جانبًا مشرقًا أيضًا، فهناك الكثير من المزايا من حيث مساعدة الأشخاص الذين قد يتم تشريدهم بسبب هذا.