تكنولوجيا: Ayaneo 3 أول جهاز ألعاب محمول بنظام Windows في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Ayaneo عن جهاز Ayaneo 3، أول جهاز ألعاب محمول يعمل بنظام Windows، مصمم للاعبين ومستخدمي الكمبيوتر الذين يبحثون عن الأداء العالي والتخصيص.

يتميز الجهاز بتصميم معياري مع وحدات تحكم قابلة للتخصيص، ويعمل بمعالجات قوية من AMD، مثل Ryzen 7 8840U و Ryzen AI 9 HX 370، مما يوفر أداءً استثنائيًا في الألعاب والإنتاجية.

يأتي الجهاز بشاشة 7 بوصات متوفرة بنوعين: OLED بمعدل تحديث 144 هرتز و LCD بمعدل 120 هرتز. كما يتميز Ayaneo 3 بقدرة تخصيص عالية، بفضل وحدات التحكم القابلة للفصل Magic Module التي تسمح بتغيير تخطيطات الأزرار وإضافة ميزات متقدمة مثل مشغلات Hall-Hall-Hall ذات المرحلة المزدوجة وجيروسكوبات ستة محاور.

يعمل الجهاز على نظام Windows 11، مما يضمن التوافق مع منصات الألعاب الشهيرة مثل Steam و Epic Games. كما يحتوي على منافذ USB4، وواجهة Oculink، وفتحة بطاقة microSD. كما يضم بطارية 49WH مع شحن USB-C 65W ونظام تبريد متطور باستخدام أنابيب النحاس والجرافين.

يبدأ سعر الجهاز في الصين من 4,999 يوان للطراز الأساسي، بينما يتراوح السعر العالمي بين 699 دولارًا للطراز الأساسي و 1799 دولارًا للطراز الأعلى. يتوقع بدء الشحن في مارس 2025.

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